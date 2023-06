Medicina interna, da sabato le Giornate irpine 2023

(ANSA)- AVELLINO, 8 GIU- Quattro giornate di approfondimento professionale per favorire l'integrazione ospedale-territorio su patologie comuni i cui approcci terapeutici sono in continua evoluzione. Questo l'obiettivo delle Giornate irpine di medicina interna promosse dalle rispettive Unità operative dell'ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino e l'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino. L'evento formativo è stato promosso in sinergia dal Dg della Asl di Avellino, Mario Ferrante, e dal Dg del "Moscati", Renato Pizzuti. I responsabili scientifici sono i primari di medicina interna dei due ospedali, Annamaria Bellizzi e Maria Amitrano. Il primo dei quattro appuntamenti, fissato per sabato prossimo nell'aula magna del "Frangipane" a partire dalle 8:30, è dedicato al rischio cardiovascolare e tromboembolismo venoso. In ciascuna delle sessioni verranno affrontate differenti tematiche in cui il ruolo del medico internista risulta centrale. (ANSA)