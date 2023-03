Sanità: chirurgia oculistica mininvasiva contro glaucoma

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Chirurgia oculistica mini-invasiva con tecniche non perforanti per il trattamento del glaucoma oggi in versione live nelle sale operatorie dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Dea di II livello dell'ASL Napoli 2 Nord. L'evento è stato organizzato dal primario di oculistica, Mario Sbordone, in occasione della VII edizione del 'Glaucoma Day', manifestazione che ha l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza delle nuove tecniche operatorie per una patologia, il glaucoma, che rappresenta la seconda causa di disabilità visiva e cecità in Italia, legata ai danni al nervo oculare conseguenti all'aumento della pressione del liquido intra oculare. Grazie agli oltre 200 interventi l'anno, il reparto di oculistica dell'ospedale flegreo dell'ASL Napoli 2 Nord si pone come punto di riferimento per il trattamento chirurgico del glaucoma. Quattro gli interventi trasmessi in diretta ad una sala convegni affollata di specialisti provenienti da tutta Italia. Oltre al professore Sbordone, in sala operatoria si sono alternati i responsabili dei centri chirurgici di Torino, Cuneo e Siena che hanno mostrato come bypassare o riabilitare le strutture filtranti realizzando una nuova via di scarico del liquido intra oculare senza perforare l'occhio. "Sono procedure che consentono di evitare il trauma e i rischi di una chirurgia più invasiva che, pur restando ad oggi affidabile, presenta alcuni rischi, mentre le tecniche mini-invasive - spiega Sbordone - consentono di evitare gran parte dei problemi post operatori e in particolare i bruschi vuoti di pressione all'interno dell'occhio, garantendo al paziente un decorso molto più confortevole". Alcuni di questi interventi, come gli impianti di microstent angolari, durano in media 15 minuti in un regime di day surgery, decisamente più 'leggeri' rispetto a quanto avviene con la chirurgia tradizionale. "Oggi esistono procedure che ci consentono - conclude Sbordone - di arrestare la progressione della malattia purché la diagnosi sia tempestiva". "L'Asl Napoli 2 Nord è costantemente impegnata sul piano del miglioramento della qualità dei servizi offerti - ha sottolineato il direttore generale della Asl, Mario Iervolino - attività che si salda a percorsi di formazione continua dei nostri operatori come quello odierno. E' in occasione di questi eventi che è possibile sviluppare al meglio la nostra azione organizzativa". (ANSA).