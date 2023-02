Salvata la vita a un 18enne dopo gravissimo trauma all'addome

(ANSA) - SALERNO, 06 FEB - Un eccezionale intervento chirurgico è stato eseguito all'ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia (Salerno) su di un 18enne che aveva subito un gravissimo trauma toraco-addominale. Il ragazzo era arrivato in ospedale lamentando forte dolore al torace e grave difficoltà respiratoria, a seguito di un trauma sportivo subito il giorno precedente. Gli accertamenti eseguiti hanno rilevato una rottura traumatica del diaframma, con erniazione nel torace di stomaco, milza e colon trasverso, e conseguente collasso totale del polmone sinistro. Il giovane è stato immediatamente condotto in sala operatoria e sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico, per riportare in addome tutti gli organi erniati nel torace e riparare la lesione diaframmatica, consentendo al polmone collassato di riespandersi e riprendere la normale funzionalità. L'intervento, eseguito dall'equipe diretta dal dottor Francesco La Rocca, direttore della Unità Operativa Complessa Chirurgia Generale e d'Urgenza del nosocomio, è perfettamente riuscito. Il ragazzo è stato poi trasferito in Rianimazione per essere sottoposto a respirazione assistita controllata. I controlli eseguiti nei giorni successivi hanno evidenziato un progressivo miglioramento del quadro polmonare. Il giovane è tornato a respirare spontaneamente ed è attualmente ricoverato presso l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale. Le sue condizioni generali attuali sono più che soddisfacenti, e nei prossimi giorni potrà essere dimesso. Determinante, per il buon esito dell'intervento, è stata la perfetta sinergia tra le tante professionalità coinvolte: il team del dottor Francesco La Rocca, l'equipe rianimatoria guidata dal dottor Fernando Chiumiento, il team di radiologi coordinati dal dottor Fiorentino Mondillo, le equipe infermieristiche coordinate da Nina Martinangelo e dal dottor Sergio Forlenza. (ANSA).