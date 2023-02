Sanità: De Luca incontra Cda e personale della Soresa

(ANSA) - NAPOLI, 02 FEB - IL presidente della Giunta Regionale ;della Campania Vincenzo De Luca ha incontrato il CdA di Soresa SpA presieduto da Tommaso Casillo, il Direttore Generale Alessandro Di Bello, i direttori operativi e il personale dell'azienda.

"Abbiamo avuto - ha detto il presidente Casillo - un utile ed importante confronto con il Presidente Vincenzo De Luca che ha voluto visitare Soresa e salutare i nostri dipendenti e il management aziendale. Con il Presidente De Luca ho avuto modo di confrontarmi sia sugli importanti risultati che abbiamo raggiunto in questi mesi, ad esempio il confermato record per i tempi di pagamento per le forniture farmaceutiche, e sia sulle sfide future che immaginano Soresa sempre più centrale e strategica nell'implementazione delle linee di indirizzo di Regione Campania".

"Facciamo nostra - ha invece dichiarato il Dg di Soresa Alessandro Di Bello - la sfida operativa che ha lanciato il Presidente De Luca. Soresa continuerà ad impegnare le sue energie e risorse nel perseguimento dell'ambizioso obiettivo della giunta regionale di miglioramento delle politiche sanitarie regionali al fine di realizzare un modello sanitario locale efficiente e sempre più vicino al cittadino campano".

