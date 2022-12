Sanità: Di Fenza, no a dumping sociale contratti riabilitazione

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato, nella serata di ieri, un emendamento alla Legge di Bilancio volto a contrastare il precariato nella macroarea della riabilitazione e del settore sociosanitario e a garantire la continuità dei rapporti di lavoro nel settore. Lo rende noto Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale di Centro Democratico, sottoscrittore della proposta.

"Le aziende che applicheranno il CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori del comparto sanità privata otterranno maggiori risorse economiche grazie all'introduzione di un criterio premiale. L'attuazione del suddetto emendamento sarà disciplinato con successivo provvedimento. " "Riteniamo che sia giusto e doveroso premiare le aziende accreditate con il SSR Regionale che tutelano il lavoro, la stabilità della famiglie e garantiscono occupazioni durature nel tempo, destinando in loro favore maggiori risorse." "Raggiungiamo questo importante traguardo grazie ad un proficuo lavoro di squadra tra Consiglieri Regionali, Sindacati e lavoratori - prosegue Di Fenza - alla mia collega Valeria Ciarambino vanno i miei ringraziamenti e le mie congratulazioni per aver presentato questo emendamento che ho condiviso fin da subito insieme al collega Felice Di Maiolo. Un ringraziamento va altresì alla seconda commissione Bilancio e Finanza e al Presidente Picarone", ha così concluso Di Fenza. (ANSA).