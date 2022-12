Sanità: De Luca, continuiamo a ottenere risultati di eccellenza

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - "Mentre il Governo nazionale non stanzia un euro per migliorare la sanità pubblica noi continuiamo a fare cose straordinarie, di assoluta eccellenza in questo campo". Lo sottolinea il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella diretta social del venerdì.

Il governatore cita "il nuovo centro antidiabete a Mercato San Severino, i lavori di ammodernamento del pronto soccorso al Cardarelli dove è arrivato un nuovo robot per la neurochirurgia all'avanguardia, di cui sono operativi solo altri due esemplari in Italia". E sempre nel campo della neurochirurgia "lo straordinario intervento eseguito all'ospedale del Mare su un paziente sveglio dalla équipe del dottor Giuseppe Catapano".

Inoltre "lavoriamo per la stabilizzazione del personale medico, anche di chi non ha svolto 18 mesi di lavoro covid come prevede la legge nazionale. E abbiamo aggiudicato la gara per 172 case di comunità".

De Luca poi parla del lavoro per "la messa in sicurezza di alcune società pubbliche, come la Sma. Abbiamo ereditato società con uno squilibrio totale tra risorse e personale. In teoria avremmo dovuto chiuderle tutte, ma ovviamente vogliamo salvare centinaia di lavoratori. Però anche i dipendenti devono fare le persone serie. Non ho ancora avuto l'elenco aggiornato di retribuzioni e straordinari frutto di accordi sindacali scriteriati e parassitari. Striamo definendo un piano industriale per reggere le società pubbliche ed evitare ogni chiusura. Ma serve senso responsabilità e misura da parte di tutti, consapevoli che o il lavoro si difende eliminando aree di parassitismo, o si chiude". (ANSA).