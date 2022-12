Campania: sanità, misure potenziamento rete emergenza-urgenza

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Misure straordinarie per il potenziamento del sistema dell'emergenza-urgenza regionale sono previste nel disegno di legge di stabilità del 2023 della Regione Campania che sarà in votazione questa sera in Consiglio.

Le misure sono finalizzate ad affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario regionale, nell'ambito delle procedure concorsuali per la copertura di posti a tempo indeterminato nei profili di dirigente di discipline di area medica affini ed equipollenti a Medicina e Chirurgia d'Accettazione ed Urgenza. E' prevista la possibilità di assegnazione temporanea al Pronto Soccorso per un periodo non inferiore a due anni, prorogabili su base volontaria. (ANSA).