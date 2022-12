La Asl Napoli 3 Sud stabilizza 171 lavoratori

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 21 DIC - Sono 171 gli operatori del ruolo sanitario e sociosanitario ammessi alla procedura di stabilizzazione deliberata dalla direzione strategica dell'Asl Napoli 3 Sud con sede a Torre del Greco. Il personale stabilizzato, da quanto fa sapere l'azienda sanitaria, lavora presso le strutture aziendali con contratto di lavoro a tempo determinato ed è in possesso dei requisiti previsti dalla legge di bilancio 2021. In tutto sono state 506 le istanze pervenute in sede di indizione dell'avviso.

''La stabilizzazione degli operatori in possesso dei requisiti - si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'Asl - avviene previa la verifica di quanto autocertificato dai partecipanti e nei limiti del piano triennale dei fabbisogni della giunta regionale e di spesa del personale''.

''La stabilizzazione del personale - spiega il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo - consente alla nostra azienda di migliorare le attuali performance in termini di offerta sanitaria e assistenziale e, nel contempo, di guardare al futuro con maggiore serenità ed ottimismo.

D'altronde, per me e per lo stesso presidente della Regione Vincenzo De Luca, era doveroso dare l'opportuno riscontro ai tanti operatori che hanno portato avanti con onore la battaglia al Covid. Acora oggi continuano a farlo dando tranquillità alle famiglie in occasione del Natale''. (ANSA).