Welfare in azienda, premio per clinica casertana

(ANSA) - CASERTA, 07 DIC - C'è il Pineta Grande Hospital, struttura sanitaria situata a Castel Volturno (Caserta), tra le 121 imprese italiane di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni, premiate dal Rapporto Welfare Index 2022, che fotografa lo stato del welfare nelle imprese italiane. Il rapporto, giunto alla settima edizione, è stato presentato a Roma. Sono oltre 6.500 le imprese analizzate, e solo 121 le realtà premiate. Il Pineta Grande Hospital ha ottenuto il massimo rating 5W che indica il presidio e l'innovazione in tutte le aree di welfare; importante per il punteggio ottenuto è stato il programma di welfare aziendale "Team Care", nato lo scorso anno,grazie al quale i dipendenti del Pineta Grande Hospital possono usufruire di sconti, iniziative ed esperienze studiate esclusivamente per loro. Un progetto che vanta collaborazioni con aziende e multinazionali come la catena Best Western, The Space Cinema, Trenitalia, MSC crociere, SNAV, Città della Scienza, Giunti al Punto, Disneyland Paris.

Il premio è stato ritirato da Vincenzo Schiavone, presidente de "La Nuova Domiziana S.p.A.", holding a cui fa capo il Pineta Grande Hospital e altre cinque strutture sanitarie in Campania.

"Gli eccellenti risultati raggiunti in questi anni sono il frutto del lavoro, della passione e della professionalità di ogni collaboratore" ha affermato Vincenzo Schiavone. "Crediamo fortemente - ha aggiunto - che un maggiore stato di benessere e serenità possa aiutare ad affrontare al meglio il lavoro e le sfide che esso comporta. Il Welfare per noi è prendersi cura del personale, che a sua volta è dedito alla cura degli ammalati, in modo da contribuire ad uno stato di benessere collettivo che consenta di operare in armonia anche nelle situazioni più critiche". (ANSA).