Visite oculistiche gratuite in due ospedali del Napoletano

TORRE DEL GRECO, 12 OTT - Visite gratuite per la vista presso i reparti di oftalmologia di due ospedali dell'Asl Napoli 3 Sud. In occasione della Giornata mondiale della vista, in programma domani, giovedì 13 ottobre 2022, la direzione strategica dell'azienda sanitaria con sede a Torre del Greco (Napoli), guidata dal direttore generale Giuseppe Russo, promuove l'evento con visite gratuite nelle strutture aziendali.

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 controllo gratuito per tutti i cittadini presso gli ospedali San Leonardo di Castellammare di Stabia e Maresca di Torre del Greco, presso i reparti di oftalmologia diretti dal dottor Marco Verolino.

''La ricorrenza - fanno sapere dalla Napoli 3 Sud - promossa dall'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, è stata istituita con l'obiettivo di richiamare l'attenzione di istituzioni, cittadinanza, autorità politiche e amministrative sull'importanza della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita. Glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie rappresentano patologie che complessivamente riguardano oltre tre milioni di italiani e 400 milioni di persone nel mondo. La buona notizia è che quasi tutte le malattie dell'occhio possono essere gestite se individuate in tempo. L'informazione e la prevenzione sono un approccio vincente per il contrasto della degenerazione della retina e del nervo ottico''.

