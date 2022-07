Nuove tecnologie da indossare, così si registrano dati anziani

(ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - "In Campania stiamo sperimentando le tecnologie da mettere indosso ai pazienti anziani con almeno due patologie croniche, per ricevere automaticamente i loro dati e capire quanto stanno rispettando le cure e come evolvono".

Così Guido Iaccarino, professore di medicina interna al Policlinico dell'Università Federico II di Napoli, illustra il progetto di Multipatage, che si svolge in Liguria, Piemonte, Campania e Calabria, finanziato dal Ministero della Salute e che andrà a sviluppare e implementare un programma di intervento multimodale e strategie comuni per migliorare la gestione personalizzata dei soggetti anziani affetti da più malattie e costretti a seguire varie terapie.

Oggi i medici che se ne occupano si sono visti in un convegno a Napoli per fare il punto sulla sperimentazione che si conclude nel 2024 e vede aspetti diversi in ogni regione. In Campania, spiega Iaccarino, si parte dalla prescrizione di base per gli over 65 con diverse malattie croniche come diabete e ipertensione insieme, ad esempio: "Il dottore ti dice - spiega - di smettere di fumare, fare esercizio fisico e dieta. Sul fumo scegli tu, dal dietologo ci vai, il problema è l'attività fisica che in palestra può essere pericolosa, tante volte i pazienti subiscono una crisi ipertensiva in piscina o in palestra. Invece con una specifica app inviamo l'esercizio da fare ogni giorno e dal device che hanno indosso sempre i pazienti sappiamo quanta ne fanno davvero, con quale intensità e che effetto ha sul fisico". Ma il kit tecnologico raccoglie tutte le informazioni sullo stato del paziente: "Monitoriamo con dei braccialetti parametri tra cui la qualità del sonno, la saturazione periferica, e poi c'è un apparecchio per la pressione, un saturimetro e una bilancia che dà info sulla quantità d'acqua nel corpo e altri dati del genere. Nei diabetici c'è anche una macchinetta per monitorare il glucosio". Piccole attrezzature tecnologiche che costano circa 1000 euro a paziente al Policlinico ogni anno e in Campania vengono provate ora da 50 pazienti, per circa 50.000 euro annuali. "Tutti questi dati - dice il docente - vengono automaticamente ricevuti dal computer dell'ospedale che li mette in automatica nella cartella clinica.

Così saranno disponibili al medico quando il paziente viene al controllo, questo dai primi dati aumenta l'aderenza del paziente all'attività fisica e a un maggiore controllo autonomo quando vive da solo in casa".

Il progetto assegna alla Federico II di Napoli una quota di un milione e centomila euro per la sperimentazione che riceve già una buona reazione da parte dei pazienti: "Sono contenti di essere seguiti sempre - spiega Iaccarino - sanno che vivono esperienze che poi rendono più completa la visita in ambulatorio. Quando gli diamo i device da portarsi a casa, accettano con favore e seguono l'esercizio e le medicine da prendere con maggiore assiduità". Le tecnologie hanno avuto dei ritardi di partenza per il periodo covid e l'acquisto al'estero ma ora sono partite a pieno ritmo, senza però sostituirsi alla medicina d'urgenza: "Non creiamo un sistema parallelo - spega Iaccarino - sul sistema di emergenza, non sarebbe efficace, il pronto soccorso resta la via principale. Ma abbiamo un canale in più, alcune situazioni le conosciamo prima che portino a stati di emergenza. Ad esempio che se i dati mi dicono che un anziano accumula liquido e ha un edema, gli dico vieni al controllo per vedere cosa non va bene. Questa è prevenzione, ma in emergenza resta e serve sempre il pronto soccorso". (ANSA).