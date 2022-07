Sanità: telemedicina e salute, esperti a confronto a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 08 LUG - Tremiladuecento partecipanti, oltre 500 relatori nei dibattiti e nei tavoli tematici che per due giorni hanno messo insieme i più importanti esponenti della sanità italiana a Città della Scienza, a discutere di futuro e di salute. Si chiude con numeri da record, Laboratorio sanità 20/30, due giorni di incontri a Napoli organizzata dalla Fondazione Gutenberg per l'innovazione e la sicurezza in sanità in collaborazione con Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), e il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità, della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

La presenza delle massime cariche istituzionali, con il Presidente della Regione Campania, De Luca, il sindaco di Napoli, Manfredi, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, il presidente di Agenas, Enrico Coscioni, il saluto del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, collegato da Ginevra, i rappresentanti nazionali delle organizzazioni Fnopi, Fiaso, Card, Federsanita'.

E poi i vertici delle maggiori aziende sanitarie Italiane e il Ministero della Salute, a confronto, su tematiche di grande rilievo come i programmi del Pnrr, l'innovazione in sanità e le soluzioni tecnologiche, la transizione al digitale, i nuovi approcci di cura e prevenzione, la telemedicina, l'assistenza territoriale e il ruolo delle professioni mediche e infermieristica.

"Una grande occasione di confronto - ha detto Enrico Coscioni, presidente Agenas e alla guida del Comitato scientifico e di coordinamento dell'iniziativa -, non a caso arrivata in questo periodo: il 30 giugno è scaduta la prima tappa programmatica del Pnrr ed è stato utile che proprio in Campania venisse strutturato un nuovo modello di dialogo per costruire una comunità e soprattutto una rete che è elemento indispensabile di quella sanità digitale che ha nello scambio di dati, di informazioni e di buone pratiche, il perno dell'organizzazione del futuro".

"Mi ritengo molto soddisfatto - dice Vasco Giannotti, Presidente del Forum Risk Management in Sanità, ideatore e organizzatore del Laboratorio Sanità 20/30 -. Abbiamo centrato la sfida di portare il Forum qui a Napoli, non solo per i numeri: 1690 partecipanti alla prima giornata, 1500 anche nella seconda sessione di lavori di oggi in chiusura, 500 relatori accreditati che hanno rispettato le premesse e offerto contributi concreti e di alto livello alla discussione. Ringrazio la Regione Campania e l'Agenas per la grande disponibilità e ci accingiamo a portare avanti i lavori e i risultati del Forum di Napoli come in un unico filo conduttore nel percorso che ci condurrà all'appuntamento di Bari il prossimo mese di settembre e poi nel Forum nazionale di Arezzo dal 22 al 25 Novembre". (ANSA).