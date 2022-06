A Napoli il congresso nazionale dei virologi

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - Si terrà a Napoli dal 3 al 5 luglio nell'Hotel Royal Continental in via Partenope 38 il VI Congresso Nazionale della Società Italiana di Virologia (SIV-ISV), il primo congresso nazionale di virologia in presenza dopo la pandemia.

Tra le ragioni che hanno portato alla scelta di Napoli come sede congressuale vi sono oltre agli ottimi risultati ottenuti nella gestione della pandemia anche i tanti risultati scientifici dei gruppi di ricerca napoletani che si sono impegnati in questo ambito come nel caso del sequenziamento delle varianti virali che vede i gruppi campani tra i più attivi in Italia.

Il VI congresso della Società Italiana di Virologia ha come principali organizzatori i tre atenei campani: il prof.

Massimiliano Galdiero dell'Università della Campania "L.

Vanvitelli", il prof. Giuseppe Portella dell'Università Federico II di Napoli, e il prof. Gianluigi Franci dell'Ateneo di Salerno. SI prevede la partecipazione di esperti in virologia umana, veterinaria, ambientale e vegetale. Oltre alle sessioni incentrate sul Covid si dibatterà su virologia clinica, interazioni virus-ospite, virologia strutturale, vaccini contro agenti virali, terapie antivirali e sull'utilizzo in terapia genica dei virus.

Tra i relatori dall'estero gli scienziati Robert Gallo, noto per aver scoperto nel 1982 l'origine retrovirale dell'AIDS, Felix Rey, esperto di virologia strutturale delle proteine implicate nella fusione di membrane e penetrazione virale, Clarissa Read, nota per gli studi di microscopia elettronica e virus erpetici, Yaohe Wang, esperto di virus oncolitici e NgeeKeong Tan, esperto in virologia clinica.

Speciale attenzione è stata dedicata ai giovani ricercatori la cui partecipazione è stata incoraggiata con borse di studio sponsorizzate dalla società e dal loro diretto coinvolgimento in diverse sessioni scientifiche. (ANSA).