Sanità: Campania, ricorso contro ministeri Salute e Economia

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - La Regione Campania ha fatto ricorso al Tar contro il ministero della Salute e il ministero dell'Economia e delle Finanze e il Dipartimento Affari regionali della presidenza del Consiglio dei Ministri. Il ricorso è stato inviato contro la ripartizione annuale dei fondi nazionali per la sanità per "l'illegittimità del silenzio-inadempimento - si legge nel ricorso - serbato dalle Amministrazioni intimate sull'istanza notificata dalla Regione Campania l'1.4.2022, volta all'attivazione 'con ogni sollecitudine, del procedimento di adozione del decreto previsto dall'art. 27, comma 7, del d.lgs.

n. 68/2011, attraverso l'elaborazione dello schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da sottoporre all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità prescritte". Un provvedimento sulla ripartizione dei fondi nazionali della Sanità che la Regione Campania da anni sottolinea non sia stato mai preso negli appuntamenti successivi, l'ultimo dei quali era stato fissato per il 2015. (ANSA).