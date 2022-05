De Luca visita ospedali Giugliano e Frattamaggiore

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Si è tenuta oggi la visita del Presidente Vincenzo De Luca agli ospedali di Giugliano in Campania e Frattamaggiore. Alle 15.30 il presidente è giunto all'ospedale di Giugliano dove - accolto dal direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord, Antonio d'Amore, dal Direttore Sanitario aziendale Monica Vanni e dal Direttore Amministrativo dell'Asl Francesco Balivo, è stato accompagnato a visionare il robot di cui è stato recentemente dotata l'UMACA (Unità Manipolazione Chemioterapici ed Antiblastici).

Successivamente, il Presidente ha incontrato i primari nel reparto di Gastroenterologia appena ristrutturato. Nel corso dell'incontro il Presidente ha fatto il punto con i vertici dell'Asl e con il sindaco di Giugliano per la variazione del Piano Regolatore Generale di Giugliano, indispensabile per poter continuare l'iter di realizzazione del nuovo Ospedale, già finanziato per 64 Milioni di euro con fondi ministeriali (ex art.20). Da alcuni giorni l'Azienda Sanitaria ha avviato interventi edilizi volti a riqualificare la facciata dell'ospedale, nel quadro di un percorso di miglioramento dell'attuale struttura.

Successivamente il presidente De Luca si è recato presso l'ospedale di Frattamaggiore, dove ha incontrato l'equipe del reparto di ginecologia ed ostetricia, segnalatosi per essere la struttura in Campania con il minor numero di tagli cesarei su donne al primo parto (solo il 16% da inizio 2022) e per il maggior numero di partoanalgesie (oltre il 40% da inizio 2022).

La visita è proseguita al secondo piano, dove il Presidente ha visionato il nuovo reparto di subintensiva realizzato in poco più di cinque mesi di lavoro.

De Luca ha incontrato il Sindaco di Frattamaggiore e quello di Frattaminore per fare il punto sullo stato autorizzativo del nuovo edificio di servizio all'attuale ospedale che è stato finanziato per 4 milioni di euro e che dovrà sorgere nell'area dell'attuale parcheggio.

A Frattamaggiore, il Presidente ha incontrato tra gli altri il Consigliere Regionale Giovanni Porcelli e il Sindaco di Arzano, Cinzia Aruta. (ANSA).