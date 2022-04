Sanità: Campania, prorogate esenzioni ticket fino al 30/6

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - La Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, in accordo con quanto disposto dal MEF e dal Ministero della Salute, ha prorogato fino al 30.06.2022 tutte le esenzioni dal ticket sanitario, sia per motivi di reddito che per motivi di salute.

La proroga riguarda nel dettaglio: - le certificazioni di esenzioni da reddito degli anni 2019, 2020, 2021; - le certificazioni delle esenzioni da reddito per i codici E00, E01,E02, E03, E04, E20; E21, E22, E23, E24; - il termine per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni da reddito. (ANSA).