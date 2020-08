Diabete:telemedicina; Coordinamento associazioni, ok Regione

(ANSA) - NAPOLI, 17 AGO - Il Coordinamento delle associazioni di pazienti diabetici della Campania "ringrazia la Regione Campania per la sensibilità e la fattiva iniziativa di strutturare il servizio di telemedicina, attuato e messo a disposizione di tutti i pazienti diabetici afferenti ai Cas ed alle strutture diabetologiche territoriali, ospedaliere ed universitarie". Così, in una nota, Fabiana Anastasio, presidente del Coordinamento.

"Lo scorso 27 marzo, la Regione ha codificato il servizio di telemedicina consentendo a noi pazienti, o almeno a coloro che maggiormente ne necessitavano - aggiunge Anastasio - di essere monitorati e di poter godere del supporto diabetologico in un momento in cui l'accesso alle strutture sanitarie regionali era vietato, per l'emergenza sanitaria. Il progetto, concretamente realizzato in sinergia tra i responsabili regionali della Diabetologia, Pietro Buono, Tommasina Sorrentino, i presidenti regionali delle società scientifiche AMD, SID e SIEDP ed il Coordinamento delle associazioni di pazienti diabetici della Campania,, è la dimostrazione che la collaborazione tra gli stakeholders di un sistema si traduce in azioni migliorative dei percorsi dedicati ai pazienti, utilizzatori finali del sistema sanitario".

"A nome dei pazienti diabetici campani, ringrazio le autorità regionali, tutti i medici ed il personale infermieristico che in questo periodo hanno continuato a lavorare con coscienza ed impegno - conclude Fabiana Anastasio - augurandomi che l'iniziativa possa continuare ed, anzi, essere valutata nelle sedi opportune ed implementata, viste anche le ultime disposizioni a fronte di un nuovo aumento di contagi di Covid 19". (ANSA).