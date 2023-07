A Procida da venerdì la 73esima Sagra del Mare

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - Torna la Sagra del Mare a Procida, la cui 73esima edizione prenderà il via venerdì 14 luglio e continuerà sino a martedì 25 luglio, con un format eterogeneo che capitalizza tradizioni e cultura isolane ma arricchito come da tradizione anche da arte e spettacoli, musica e sport. Si parte nel segno con "Portoni aperti", in cui gli isolani aprono ai visitatori androni e orti, condividendo una meraviglia spesso celata a chi percorre l'isola, la stessa meraviglia che conquistò Elsa Morante per proseguire, martedì 18 luglio, con lo scrittore Enrico Galatola che presenta "Il sito del naviglio" che racconta la storia della marineria procidana.

Il mare è anche il filo conduttore di due convegni: mercoledì 19 luglio si parla di lavoro marittimo, diritti e trasformazioni mentre giovedì 20 di turismo delle radici.

Venerdì 21 si apre anche la Fiera del Libro: alle 19.30 nella Sala Pio XI di Marina Chiaiolella il taglio del nastro è con uno dei più grandi autori contemporanei: Maurizio De Giovanni.

La Sagra del Mare entra invece nel vivo sabato 22 luglio: dalle 10 a Marina Chiaiolella la gara delle tinozze e il leggendario palo a sapone ed a seguire l'intitolazione del molo di Levante ai marittimi della Marina di Equa, il mercantile affondato nel golfo di Guascogna; alle 18.30 a Marina Grande la Messa in suffragio dei Caduti del Mare con il suggestivo lancio della corona, a seguire il festival delle bande musicali.

Domenica 23 luglio spazio alla sostenibilità con un tour in kayak aperto a tutti, che prevede anche la pulizia della spiaggia della Silurenza mentre dalle 10 Marina Grande si anima con gare di gozzi, canottaggio e nuoto; in contemporanea Marevivo propone la sua attività di sensibilizzazione, sempre alla spiaggia della Silurenza.

Dalle 21 in piazza Marina Grande va in scena uno dei momenti più attesi dell'intera estate procidana, con l'elezione della Graziella: in concorso 12 ragazze isolane, che indossano il costume tipico, ispirato alla protagonista del romanzo di Alphonse De Lamartine. La serata sarà condotta da Veronica Maya, con la direzione artistica di Gianni Simioli.

Lunedì 24 luglio alle 21, sempre in piazza Marina Grande, arriva invece Clementino, una delle icone rap più celebri d'Italia, in un concerto gratuito da tutto esaurito.

"In linea con l'appeal di Procida, che è sempre più forte, con un turismo diversificato e in crescita, abbiamo inteso immaginare un cartellone di eventi in grado di parlare a più generazioni, esaltando lee tradizioni dell'isola, che sono parte della nostra identità, e allo stesso tempo dialogando con il presente e con il futuro", dice l'assessore al Turismo del Comune di Procida, Leonardo Costagliola (ANSA).