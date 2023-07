Usa-Italia nel nuovo menù Sbamburger Golocious,accordo con Glovo

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - "Lo stile è quello americano con un pizzico di italianità, la carne è ancora più succosa, il bun artigianale più morbido: è arrivato il nuovo menù degli 'sbamburger' di Golocious dove la rivisitazione dello 'smashed burger' americano con i gusti food porn e i prodotti 100 per cento italiani, risulta ancora più gustosa" si annuncia in una nota del brand ideato da Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli.

"L'ispirazione del nuovo menu è quella di un ritorno alle origini dello smashed burger dove la tradizione a stelle e strisce si fonde perfettamente con quella italiana. La mission è sempre la stessa: panini sempre più gustosi con ottime materie prime e uno studio costante delle ricette" spiega Alessio Cutino, ceo di Golocious. Un esempio: "Crosti", il panino con 'sbamburger', rosti di patate fritto, crumble di bacon italiano, white cheese e mayo al chipotle. La modalità di cottura della carne è sempre la stessa ovvero quella 'smashed': l'hamburger da 100 grammi viene schiacciato con un peso sul fry top incandescente, che così si caramella al punto giusto. E i fornitori sono stati scelti prevalentemente in Italia, come per il bacon e la pancetta di Casa Modena.

Nel menu anche nuovi "appetizers" come i "mozzarella sticks" bastoncini ripieni di mozzarella filante, i chilicheese bites, bocconcini di cheddar al jalapeno fritti e dieci nuovi panini come il "Chick'n'crunch", pollo fritto in panatura croccante, crumble di bacon, insalata iceberg, salsa Jana e salsa caesar.

Disponibile nei locali di Napoli, Roma e Milano con gli ideatori del brand Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli che a seguito del lancio hanno intenzione di consegnarlo a sorpresa a casa di chi lo ordinerà in delivery su Glovo, partner di Golocious per le consegne a domicilio. Alberto Dolcetta, general manager interim Glovo Italia, commenta: "Il nostro obiettivo è di riuscire a garantire ai nostri clienti la migliore gamma di opzioni da cui poter ordinare, per questo lavoriamo quotidianamente per riuscire a collaborare con i migliori partner in circolazione. La partnership con Golocious va in questa direzione e prevede una collaborazione in tutte le città italiane in cui sono presenti. Siamo sicuri che il brand Golocious continuerà a crescere e noi saremo felici di essere al loro fianco e supportarli anche nell'approdo in nuove città".

Dal canto suo, Cutino aggiunge: "Grazie alla partnership con il leader di mercato Glovo potremmo proseguire nel nostro sviluppo sul territorio, potendo anche contare sul loro servizio sempre più capillare in tutto il Paese. La natura di Glovo, che si è espansa in tutto il mondo, è in perfetta sinergia con la nostra mission, che è quella di diventare il riferimento del foodporn italiano di qualità anche all'estero".

Il format di Golocious si è affermato proponendo ricette food porn; oggi il brand conta 15 locali, aperti tra Milano, Roma, Napoli, Caserta, Firenze e Palermo sia diretti che in franchising, e conta oltre 200 dipendenti. Ad aprile 2023 la maggioranza di Golocious è stata acquisita (con il supporto del fondo Quadrivio) da Fedegroup, azienda leader in Italia dei servizi di ristorazione in outsourcing, con l'obiettivo di accelerarne l'espansione.

(ANSA).