Menù in condivisione e drink list nel segno della convivialità

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - Sorseggiare un drink al tramonto, piatti che si possono condividere, atmosfera internazionale: questo è ciò che vuole offrire 'Sky Lounge Martini' - "la prima del Sud Italia, brandizzata dall'aperitivo" come hanno sottolineato in un incontro i gestori - che si trova nel ristorante Riserva Rooftop sulla collina di Posillipo a Napoli.

Sulla terrazza che guarda i Campi Flegrei, ideata dagli imprenditori Sasi Maresca, Roberto e Andrea Bianco, lo chef Davide Cannavale ha presentato il nuovo menù in condivisione, accompagnato dalla drink list curata dai giovani bar tender Mickael Reale e Martino Ascione, ispirata alla "mixology gourmet" di Mirko Lamagna.

È questa la tendenza del "casual dining": si mangia e si beve in modo più informale. "Nella Sky Lounge di Riserva l'atmosfera è rilassata - è stato evidenziato nell'incontro - servizio al tavolo completo, design curato nei dettagli, un menù variegato, concepito per essere condiviso, accompagnato da particolari cocktail. Carpaccio di manzetta, zucchine alla scapece, stracciata di bufala, tarallo sbriciolato abbinato a uno 'sgroppino' ai fichi d'India, sandwich con tartare di fassona, cacioricotta, rucola e senape di Digione, pizza 'montanara', polpettine di melanzane con pesto alla trapanese abbinato al drink 'il mio punch' e la 'trilogia di bun', il primo con hamburger, insalata, pomodoro, cheddar, ketchup, il secondo con bistecca di pollo e salsa 'ceaser salad', il terzo con hamburger di salsiccia, peperoncini verdi, provola". (ANSA).