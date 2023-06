Tipicità a tavola, incontro con le isole del Golfo di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Continuare a proporre strade innovative ma sulla scia della tradizione gastronomica del territorio: "Rispetto ai turisti, specie a quelli stranieri, spesso accade che la tradizione venga messa un po' da parte; un evento come questo che mira a valorizzare le tipicità e i piatti delle tre isole del Golfo di Napoli aiuta a far riscoprire la bontà e la semplicità dei nostri prodotti, della nostra tavola" dice il professor Vincenzo Peretti, esperto del settore agroalimentare nonché direttore scientifico del Consorzio dii tutela Provolone del Monaco Dop, intervenendo all'incontro promosso da Pasquale Casillo, patron della trattoria-pizzeria "Ieri, Oggi, Domani" di Via Nazionale, sul tema 'Le tre sorelle del Golfo si incontrano a tavola".

Spiega Peretti: "La gastronomia di Capri, Ischia e Procida è ricca di storie e di ricordi; i limoni e le alici, per citare due elementi importanti del mare e della terra, rappresentano in larga parte le isole del Golfo nella tradizione campana e nazionale. Occorre avere come riferimento la tradizione. Se andiamo nelle isole del Golfo di Napoli nei periodi di maggiore intensità dei flussi turistici, specie quelli riguardanti gli stranieri, osserviamo che la tradizione viene qualche volta dimenticata. Ma le nostre tipicità danno sulle tavole quel qualcosa in più che dovremmo far conoscere a chi ci viene a trovare. L'ambiente ci è stato dato dal Padreterno, la gastronomia ci arriva dai contadini, dagli allevatori e dai cuochi che ogni giorno lavorano per mantenere la tradizione. Ma se non stiamo attenti lo straniero tenderà a far predominare i propri gusti. Non sempre i gusti italiani sono quelli che vincono nella tavola del turista straniero. Invece, bisogna farli conoscere e apprezzare". Un appello agli operatori? "E' quell'equilibrio che stiamo cercando da più tempo di evidenziare: l'innovazione è importante anche in cucina ma senza mai dimenticare la tradizione. Non dobbiamo accontentare troppo lo straniero".

A tavola, dunque, per celebrare alcune tipicità delle isole.

Pasquale Casillo ha proposto, con lo chef Antonio Castellano e il maestro pizzaiolo Gaetano Quintano, Pizza con alici, scarola e limone procidano, Raviolo caprese, Bucatini con coniglio alla ischitana, Insalata caprese rivisitata (Mousse di pomodoro con burrata), Torta caprese al limone, Limoncello, selezione di vini locali. "Abbiamo voluto portare a tavola alcune prelibatezze delle tre isole, simbolo di bellezza del nostro Golfo. Queste pietanze i clienti le troveranno in carta, fanno parte del nuovo menù estivo. Si tratta di piatti veloci, semplici ma non banali, essenziale è la ricerca delle materie prime" sottolinea Casillo che aggiunge: "Nel nostro menu ci sono piatti che troviamo sempre come la Genovese o la pasta e patate, quelli legati alla stagionalità e alcuni piatti simbolo di innovazione".

Una strada, quella del legame tradizione/innovazione, che Peretti ricorda essere il filo conduttore anche per il Provolone del Monaco. "Questo prodotto ha dimostrato che è possibile raggiungere un equilibrio in tal senso. Siamo presenti anche nella grande distribuzione nazionale e mondiale. Il Provolone del Monaco Dop ha raggiunto a livello mondiale il 44mo posto nelle scelte dei consumatori per i formaggi. Per una piccola produzione è un traguardo importante" E ora? "Vogliamo continuare a valorizzare il nostro latte, cercare di dare il giusto senso economico per un litro - afferma Peretti - oggi il Consorzio paga ai nostri allevatori 0,85 centesimi quando a livello nazionale lo 0,50 è la media stabile. I nostri casari ancora utilizzano le mani per fare il formaggio servendosi anche dei macchinari; soprattutto vogliamo continuare a portare il provolone fuori dalla Campania. Parte quest'anno il progetto ministeriale Lost che, insieme con altre Dop del territorio nazionale, porterà il nostro formaggio in tutta Europa". (ANSA).