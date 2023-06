Dal 30 giugno il 'Paestum Pizza Fest' con venti pizzaioli

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - Dal 30 giugno al 2 luglio nella città dei templi, negli ambienti del Next- ex Tabacchificio, si svolge il "Paestum Pizza Fest"; protagonista la pizza in tutte le sue declinazioni: napoletana, cilentana, classica, contemporanea con venti pizzaioli che interpreteranno i diversi stili del piatto più amato e conosciuto al mondo.

Al centro del programma il territorio con tutti gli ingredienti utilizzati dai maestri dell'arte bianca, e un focus sulla pizza cilentana promosso dall' Associazione Festa Antica Pizza di Giungano. "Il Next si prepara ad accogliere un altro importante evento - sottolinea il sindaco Franco Alfieri - che sarà l'occasione per gustare pizze fra le migliori in Campania, preparate con prodotti di qualità, in un ambiente piacevole e accogliente.

Sosteniamo questa manifestazione per offrire ai cittadini e ai turisti un'occasione di svago e belle serate di musica".

In cartellone i concerti di Tony Tammaro (30 giugno), Ivan Granatino (1 luglio), Rosario Miraggio (2 luglio). La manifestazione organizzata da Jannelli Eventi e Erre Erre Eventi, si ispira ai valori della condivisione, della valorizzazione del territorio, dell'inclusività, della sostenibilità con il servizio della pizza interamente plastic free. (ANSA).