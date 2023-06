A Napoli pizzaiuoli a caccia del titolo mondiale

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Cinquecento concorrenti da tutto il mondo, 12 sezioni di gara capaci di interpretare tutte le sfaccettature della pizza, dalla più rigorosa Stg alla briosità estrema delle acrobazie e del freestyle. Sono i numeri del Campionato mondiale del pizzaiuolo che si sta svolgendo alla Mostra d'Oltremare di Napoli con l'organizzazione dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, presieduta da Sergio Miccù e della famiglia Caputo.

A sfilare nella prima giornata di gara, oltre ai tantissimi pizzaioli italiani ed europei, anche le delegazioni di Apn del continente asiatico provenienti da Giappone, Taiwan, Cina, Corea.

Ciascuna sta partecipando alla competizione con il vincitore della Caputo Cup che si è svolta nei mesi scorsi nei rispettivi Paesi. A Napoli, capitale indiscussa della pizza, si eleggerà invece, domani notte, il campione mondiale.

"Siamo partiti venti anni fa dalla Mostra d'Oltremare - ha detto il presidente di Apn Sergio Miccù - ed essere qui adesso con una comunità sempre più forte e consapevole del proprio valore è un successo non solo dell'Associazione che rappresento ma di tutti i pizzaiuoli che ne fanno parte. I protagonisti del Campionato sono tantissimi ragazzi cresciuti tra i banchi degli impasti, imbiancati dalla farina che nel corso degli anni si sono sempre più formati e specializzati. Il Campionato mostra proprio questo: che il mondo pizza si è evoluto e risulta nettamente migliorato".

Antimo Caputo, amministratore delegato del Mulino Caputo ha infatti sottolineato che "siamo partiti solo con due categorie, quelle della Margherita e della Marinara, e siamo arrivati ad avere 12 sezioni di gara tra cui Focaccia croccante, americana, contemporanea per finire alla pizza acrobatica. Questo testimonia il grande lavoro che è stato fatto dall'Associazione Pizzaiuoli Napoletani e dal Mulino Caputo che a suo tempo hanno avuto l'intuizione di porre al centro di tutto il pizzaiuolo che può coordinare il mondo della cottura, degli impasti, del condimento".

Alla Mostra d'Oltremare per il Trofeo Caputo una giuria ha espresso per ciascuna pizza un voto complessivo che ha tenuto conto dell'impasto, della cottura, del condimento, dell'equilibrio degli ingredienti e della presentazione. Oggi e domani si continua senza sosta per arrivare a decretare il Campione del mondo 2023. A margine della gara ci sarà anche una competizione a squadre per le nazioni estere: ciascun Paese si presenterà con un proprio team. (ANSA).