Pizza Village,Rovazzi e Berti sul palco, ma anche influencer

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Prenderà il via venerdì 16 giugno l'undicesima edizione del Pizza Village Napoli, in programma alla Mostra d'Oltremare finio al 25 giugno; gli organizzatori Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci, entrambi ceo di Oramata Grandi Eventi, la società che ha ideato e gestito il progetto Pizza Village, "sono pronti a confermare la sfida di promozione della città, di rilancio turistico ed economico, anche nella nuova sede della kermesse" come si sottolinea in una nota.

Se alcune delle novità del Pizza Village, come il cambio di sede, l'elenco delle pizzerie e pizzaioli, il programma d'intrattenimento, di spettacolo musicale e culturale, e quello degli eventi e congressi sono state già rese note, ci sono altre iniziative. Vi sono alcuni big della musica nazionale che saranno presenti sul palco del Pizza Village e di RTL 102.5, come il duo Rovazzi e Orietta Berti che si esibiranno la sera di venerdì 23 e che arricchiscono il calendario degli ospiti nazionali e internazionali. Il villaggio sarà, inoltre, teatro di diverse soluzioni scenografiche come quelle legate all'illuminazione. "Il grande spettacolo delle luci del Lungomare sarà riproposto, con adattamenti e potenziamenti negli spazi della Mostra - confermano Marinacci e Sebillo -, sarà arricchito ed impreziosito dal lavoro fatto dai nostri light designer con alcune sorprese. Un doppio video mapping verrà proiettato sulla Torre delle Nazioni, uno sarà visibile da viale Augusto e l'altro, invece, allieterà il pubblico presente al villaggio accompagnando le esibizioni sul palco. Ma non basta.

Abbiamo montato impianti luminosi sulla porta d'ingresso di piazzale Tecchio con i nostri caratteristici fasci di luce, ma anche previsto un impianto di riflettori che illumineranno la fontana dell'Esedra impreziosendo così lo sfondo del grande palco dello spettacolo dove saliranno cantanti, ospiti e partner dell'evento".

Tra le news, anche quelle legate al mondo social, un'ulteriore piattaforma di promozione che sostiene la manifestazione Pizza Village Napoli Sono oltre 50 gli influencer, tra mondo cibo e lifestyle, che promuovono da giorni con post, video e reel, sulle piattaforme dei social network, gli appuntamenti in programma. Tra loro, fanno sapere gli organizzatori, "anche tre protagonisti del mondo virtuale dei social, come Giggiolone. il fenomeno virale di Tik Tok con i suoi 6 milioni di like, al grido di "Buongiorno pescheria" trasformato in "Buongiorno pizzeria", ma anche New Martina, con circa 4 milioni di follower, produttrice di cover e pellicole per smartphone che sarà presente sabato 17 e regalerà 500 dei suoi prodotti agli ospiti del Pizza Village, e non ultimo Donato, su Tik Tok seguito da circa 3 milioni di persone, noto per il suo slogan "Con mollica o senza", che realizzerà al Pizza Village, domenica 18, 100 dei suoi speciali panini". (ANSA).