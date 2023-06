Vico Equense omaggia Robert Zerilli, pastry chef a New York

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - Da sempre a Vico Equense attendono il suo parente alla lontana, il cantante Bruce Springsteen, antenati in comune, strade diverse. Ma intanto stamani l'amministrazione vicana ha omaggiato Robert Zerilli che a New York ha una pasticceria. Nel suo locale della Grande Mela si legge: "Qui ti puoi sentire in Italia senza prendere un biglietto aereo". E' questa la frase che campeggia nella pasticceria Veniero, nel cuore di Manhattan. Da New York il filo conduttore che arriva fino al cuore di Vico Equense, che oggi ha saputo unire tre famiglie centenarie.

Una sala gremita per assistere alla presentazione del libro "Veniero. Storie di emigranti italiani a New York", scritto da Germana Valentini ed edito da Colonnese Editore. Trecento pagine di aneddoti, spunti e generazioni di famiglie che hanno alla fine dell'800 scelto di emigrare negli Usa per cercare fortuna.

E quella fortuna l'hanno trovata senza però dimenticare le origini. Anzi, valorizzandole e portandole all'attenzione dei loro clienti oltreoceano. Sì, perché la pasticceria Veniero è diventata una tappa obbligata per cittadini, turisti e istituzioni. "Oggi abbiamo aperto le porte della nostra città a Robert Zerilli, che gestisce la Pasticceria Veniero - ha spiegato il sindaco Peppe Aiello -. Abbiamo ripercorso la sua storia e quella di centinaia di persone legate alla sua famiglia, famiglie che vivono oltreoceano ma che non hanno dimenticato le loro radici e le loro tradizioni".

"E' stato fantastico condividere questa gioia con tutta Vico Equense - ha commentato Robert Zerilli, commosso -. Grazie a questo incontro ho avuto modo di ripercorrere tutta la mia vita e ricordare i miei antenati vicani che hanno saputo insegnarmi i valori di un tempo. Porterò questo ricordo nel cuore, che avrà sempre uno spazio speciale per questa città".

Presenti all'evento, oltre le famiglie Zerilli, da cui discende anche Bruce Springsteen (il nonno di Bruce era il fratello del bisnonno di Robert Zerilli), Veniero e Di Palma, il vicesindaco Benedetto Migliaccio ed altri. Consegnata a Zerilli, una targa, una pergamena e le chiavi simboliche della città.

