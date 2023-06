Festa a Vico, tra buon cibo, condivisione e solidarietà

(ANSA) - NAPOLI, 05 GIU - FestAVico: è tutto pronto, nella perla della Costiera, per il via alla kermesse del buon cibo, del paesaggio e del turismo con il fine nobile della prevenzione oncologica.

L'appuntamento è per l' 11, il 12 e il 13 giugno: per tre giorni Vico Equense trasformerà i suoi ristoranti, bar, pub e anche portoni e cortili di antichi palazzi in un grande show di cucina in cui chef provenienti da tutta Italia daranno prova delle loro abilità culinarie per una causa benefica.

Un'iniziativa nata pionieristicamente 20 anni fa, ideata dallo chef stellato Gennaro Esposito con una quindicina di maestri della cucina che ora sono diventati 600 tra quelli in conto partecipazione.

Venti anni di una storia che nasce quando Esposito decide di celebrare la sua terra natia sposando una lodevole causa benefica unendo amatori, cultori, appassionati del gusto e dello stare insieme. "Siamo partiti nel 2003 con fini solidaristici - avverte Esposito - questa festa è poi diventata un appuntamento fisso e un vero e proprio strumento sociale che coinvolge, come beneficiari del ricavato delle vendite di cene e menu di degustazione, una mezza dozzina di onlus (Fondazione Veronesi, Noi con voi per la Mici, Alts, Fondazione Santobono, Bottega dei semplici pensieri, Caritas). Lo scorso anno abbiamo raccolto 300 mila euro che hanno consentito di dare il nostro contributo alle attività di screening che nella nostra regione sono molto indietro rispetto al resto del paese e che con la pandemia sono arretrati ancora di più".

Il programma si snoda come detto in tre giornate che uniranno al cibo anche la diffusione delle più recenti conoscenze nel campo della prevenzione oncologica, dei corretti stili di vita, dei benefici della Dieta Mediterranea unendo sana alimentazione, cucina, sport e attività fisica con visite gratuite che l'Associazione lotta per i tumori al Seno (Alts) insieme alle altre Onlus è pronta a mettere in campo già nei tre giorni di festa.

Tutti i partecipanti, degustando prodotti e piatti tipici, potranno scoprire i segreti delle tradizioni e diventare consapevoli dell'importanza della corretta alimentaizone per vivere in salute. Un evento culinario che valorizza la Cultura accenderà i riflettori sulla Campania e i suoi splendidi territori, mete ambite del turismo mondiale.

L'appuntamento del 2023 avrà luogo da domenica 11 giugno a martedì 13, con la prima giornata che celebra la "Repubblica del cibo": tutto il paese diventa un buffet diffuso. Bar, pub, ristoranti, portoni tutti luoghi in cui le cucine resteranno aperte al pubblico. (ANSA).