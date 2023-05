Al Mann di Napoli il primo salone della birra artigianale

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Si chiama "Campania Beer Expo", il primo salone regionale della birra artigianale promosso dalla Regione Campania, in programma il 5 e 6 giugno prossimi al Mann - Museo Archeologico Nazionale della città di Napoli.

Un evento organizzato su iniziativa dall'assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania nell'ambito della legge regionale della Campania 24 giugno 2020 n.16 che prevede misure a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale. La legge regionale tra le altre cose promuove l'attività di identificazione e di valorizzazione della produzione birraia agricola e artigianale della Campania; occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto "birra agricola e artigianale della Campania" anche attraverso una fiera annuale della birra agricola e artigianale da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della regione.

Il "Campania Beer Expo" si inserisce in un momento particolarmente interessante per il settore agroalimentare italiano e la Campania in tal senso presenta un patrimonio estremamente ricco di risorse di notevole pregio sotto il profilo agro-alimentare, dotato di grande attrattività per numerose tipologie di target ed in grado di generare, se adeguatamente sviluppato, un significativo impatto sul sistema socioeconomico regionale. La scelta del Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli è legata alle caratteristiche di questa istituzione culturale, tra le più antiche ed importanti al mondo, per ricchezza e unicità del patrimonio e per il suo contributo offerto al panorama culturale europeo.

Imponente nell'architettura e nelle collezioni, protagonista della vita culturale in città, è una struttura aperta alla modernità e alle contaminazioni.

L'apertura ufficiale si terrà lunedì 5 giugno alle ore 15 con la tavola rotonda intitolata "Autenticamente campana: la birra artigianale dagli albori alla biodiversità", che vedrà la partecipazione della Regione Campania, del direttore del Mann-Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, e di importanti rappresentanti del settore, tra cui il presidente nazionale di Unionbirrai, Vittorio Ferraris, il presidente regionale di AIS Campania, Tommaso Luongo, Lorenzo Dabove "Kuaska", considerato una delle figure più influenti nel mondo della birra artigianale in Italia, e Teo Musso, presidente "Consorzio Birra Italiana" per la Tutela e Promozione della Birra Artigianale Italiana da Filiera Agricola, padre putativo della birra artigianale in Italia La giornata successiva, martedì 6 giugno, offrirà ulteriori opportunità di esplorare il mondo della birra artigianale. Nel Giardino della Vanella si terrà un percorso degustazione con banchi d'assaggio, dove i partecipanti potranno scoprire le eccellenze dei birrifici aderenti all'evento. (ANSA).