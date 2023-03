Lascia tutto e dalla città va in campagna per i prdodotti bio

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - Professionista di successo nel campo farmaceutico ad un certo punto della sua vita decide di abbandonare tutto per dedicarsi alla sua passione: il cibo sano.

E' la storia di Maria Grut.

Con il marito Claudio, avvocato, trovano un podere in Cilento e iniziano a coltivare la terra. I frutti, o meglio, gli ortaggi, del loro lavoro arrivano dopo mesi di sacrificio. Sono talmente buoni e sani, rigorosamente biologici, che Maria inizia a regalarli ad amici e parenti. Il giro, mese dopo mese, si allarga, così come il terreno coltivato.

Maria fonda la sua "Credo Bio" consegnando prodotti della sua incontaminata terra cilentana direttamente nelle case di molti napoletani. Il sistema va bene, funziona ma Maria vuole coronare il suo sogno: aprire un punto bio a Napoli con i prodotti cilentani e quelli di alcuni fidati piccoli partner: è lo "Spaccio" di Credo Bio a Napoli.

"Il fine settimana siamo in Cilento e durante la settimana siamo a Napoli per la vendita, all'inizio portavamo gli ortaggi in auto ora abbiamo un sistema di approvvigionamento quotidiano - dice Maria Grutt - Volevo dare un senso al mio impegno, mettere su una attività che fornisse a tutti i meravigliosi prodotti della terra cilentana coltivati in maniera sana e senza pesticidi. Ho lasciato un lavoro sicuro per un sogno? Si l'ho fatto perché di vita ne abbiamo una sola e non va sprecata mangiando pessimo cibo o facendo un lavoro che non ci stimola più". (ANSA).