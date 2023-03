Tra piatti iconici e musica a Napoli ritornano gli anni Settanta

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Piatti targati anni Settanta ed artisti dell'epoca con le loro canzoni: è l'abbinamento proposto in un incontro a Napoli da "Ieri, Oggi, Domani" dove il patron Pasquale Casillo, lo chef Antonio Castellano e il maestro pizzaiolo Gaetano Quintano, hanno riportato in auge alcuni piatti in parte 'dimenticati' invitando diversi musicisti. Ed è stato con queste premesse e con la consulenza storica e organizzativa del giornalista Giuseppe Giorgio, che a fare capolino dopo circa 50 anni, sulla tavola della trattoria-pizzeria di via Nazionale, sono stati diversi piatti rappresentativi dell'epoca. Tra questi, entrati anche nella carta del locale, l'aperitivo Tequila Sunrise con patatine, olive verdi e mandorle salate, il Pan canasta, il cocktail di gamberi, le farfalle vodka e salmone, i maccheroncini fumè, il dentice in bellavista con patate prezzemolate, fino alla zuppa inglese. Il tutto insiema con i vini della Fattoria La Rivolta e dell'Azienda Agricola Capo Tre Venti e con un tradizionale bicchierino di Strega finale.

Per accompagnare i piatti che ebbero successo in concomitanza della fine degli anni Sessanta, da "Ieri, Oggi, Domani" sono arrivati alcuni degli artisti e cantanti di quei tempi. Tra essi, i fondatori de "Il Giardino dei Semplici", Gianfranco Caliendo e Gianni Averardi, la voce solista dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore, Gianni Conte e l'attore comico Lino D'Angiò.

Grazie a loro, i sapori delle tavolate del periodo Settanta/Settantotto, si sono fusi con le note e le parole di canzoni come "Miele", "M'innamorai e "Concerto in la minore" cantate al pianoforte da Caliendo; come le evergreen "Mi ritorni in mente" e " Pensiero", cantate da Gianni Conte e infine, come "Champagne" eseguita da D'Angiò nell'imitazione di Peppino Di Capri. (ANSA).