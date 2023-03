Da Fiano a Coda Volpe rosso, a Napoli si esplora vino naturale

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Vini naturali, senza solfiti, senza alcun ingrediente chimico, fatti con la filosofia antica e con la voglia di riportare la tradizione alle origini. E' questa la base delle due giornate di "Viva la vite" che si svolgono il 26 e 27 marzo alla Fondazione Made in Cloister a Porta Capuana di Napoli, dove ci saranno oltre 75 vignaioli che vivono intorno all'etica del vino naturale, "avremo vini e viticoltori da Italia, Spagna, Slovenia, dalla Francia", spiega Diego Mura, uno degli organizzatori della due giorni a cui si accede con biglietto su vivalavite.it.

Mura ha un locale di soli vini naturali a Napoli, lo Jus, e organizza insieme ad altri imprenditori del settore - come Vineria Bandita al Vomero - la rassegna dei prossimi giorni: "E' un settore che sta crescendo - spiega - anche se a Napoli siamo ancora pochi, ci sono anche Raraterra, Luminist, Puteca, Indovino, Oak ma stanno aumentando. Anche tanti ristoranti hanno inserito alcuni vini naturali. E' una scelta difficile da gestire per chi ha il locale, perché il vino naturale è molto diverso da quello normale e ha bisogno di qualcuno che lo racconti al cliente, che lo incuriosisca a provarlo, sapendo che poi lo amerà. La figura dell'oste in questo è fondamentale, deve raccontare una storia vera del vino a chi è seduto a tavola".

Un nuovo territorio da scoprire per chi ama sentire sapori in modo del tutto naturale: "La differenza - spiega Mura - è nelle tecniche utilizzate in vigna e in cantina. Non c'è un disciplinare ma una filosofia, tanta etica e coscienza. La maggior parte dri vignaioli naturali sanno che gli unici interventi ammessi sono misture di erbe e te' ma anche la pratica della biodinamica in cantina. Mai sostanze chimiche e tanta pulizia su un territorio buono". E in Campania aumenta la produzione di questi vini in diverse zone, dal Beneventano all'Irpinia, al Salernitano, tutte aziende che saranno alla due giorni a Napoli: "Ci sono i vini tradizionali - spiega Mura - l'Aglianico, il Piedirosso e fra i bianchi Fiano, Coda di Volpe, che naturale è molto interessante per l'acidità spiccatissima.

La cosa carina è che si stanno recuperando vitigni abbandonati come il Coda di Pecora, l'antico Grieco. Sono uvaggi abbandonati perché portano a risultati non consistenti di produzione, che però i vignaioli naturali stanno facendo rivivere. Penso anche al Coda di Volpe rosso". Nuove e antiche strade spinte dalla passione più che dalla voglia di fare subito soldi: "I prezzi - spiega Mura - sono più o meno gli stessi dei vini non del tutto naturali. Il punto di partenza è diverso perché si parte dalla produzione di mille bottiglie, mentre un vino normale ne fa 100.000 e così spalma i costi di produzione. Anche su questo i contributi statali non vengono erogati con produzioni sotto le 10-15.000 bottiglie. Ma l'amore ti spinge anche a partire con una forza diversa rispetto all'impresa". (ANSA).