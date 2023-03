CassettaGiò, a domicilio i prodotti bio di Masseria Giòsole

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Filiera corta e controllata. Questa la filosofia della Masseria Giòsole di Capua (Ce) che lancia CassettaGiò, il servizio di consegna a domicilio, in cassette sostenibili, dei prodotti biologici dell'azienda: ortaggi e frutta fresca di stagione appena raccolti e conserve, succhi e marmellate. La proposta varia in base al raccolto e alla stagione: in autunno-inverno la CassettaGiò porta agrumi e verdure in foglia, dal radicchio al cavolo nero, dai finocchi e friarielli napoletani, dalla zucca in molteplici varietà alle cime di rapa e ancora pere, mele annurche e la preziosa feijoa.

La stagione primaverile ed estiva offre invece una palette di colori vivaci e profumi zuccherini che vedono protagoniste fragole e amarene, pesche e albicocche, papaccelle e pacchetelle di pomodoro Scarpariello oltre a melanzane, zucchine e peperoni.

Prodotti tracciati e coltivati con passione, senza l'impiego di pesticidi o concimi chimici, che racchiudono intatto tutto il sapore fresco e genuino della campagna.

La Masseria Giòsole, azienda agricola della famiglia Pasca di Magliano a Capua, è un'oasi naturalistica di 60 ettari che si estende sino al fiume Volturno, di cui 46 ettari coltivati con metodo biologico certificato. Tutte le pratiche agricole sono condotte a basso impatto ambientale, gran parte del raccolto è manuale, come anche il confezionamento del fresco. (ANSA).