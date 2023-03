Alessia Rosellino vince contest Mille&UnBabà

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - E' stata Alessia Rosellino, pasticcera ventottenne con una spiccata passione per i lievitati, ad aggiudicarsi la seconda edizione del concorso Mille&UnBabà, che si è svolto a Napoli, presso il Roof Garden Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo.

La sua Sinfonia di Babà, un cubo ripieno di fragole poché, croccante alle mandorle e cremoso alla vaniglia, sormontato da una mousse di mandarino di Ciaculli, ha convinto i giurati, che l'hanno voluta all'unanimità sul primo gradino del podio.

La giuria, presieduta dal Maestro Pasticcere Sal De Riso, e composta da Antimo Caputo, Ad dello storico Mulino napoletano, Salvatore Capparelli, titolare dell'omonima pasticceria napoletana, dal veneto Carlo Pozza, tra i fondatori dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani e da Sabatino Sirica, il Cavaliere della pasticceria partenopea, ha valutato molto positivamente le nove proposte arrivate in finale.

In particolare, è stata apprezzata la capacità di introdurre elementi di innovazione nel rielaborare uno dei grandi classici della pasticceria, pur riuscendo a rispettarne le caratteristiche più tipiche. Lievitazioni accurate, fragranza ed ampie alveolature sono stati elementi costanti di tutte le proposte. (ANSA).