Chef stellato,giovani facciano questo mestiere,ma serve passione

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAR - "Ci vuole tanta formazione, gavetta e voglia di crescere. Consiglierei a un giovane di fare il mio mestiere a patto che abbia tanta passione perché è quella che riesce a farti stare tante ore in cucina senza pensare che tu stia facendo un lavoro. Si guadagna bene? Non lo so, so che la nostra è una vita all'insegna della passione". Così lo stellato Giovanni Vanacore, executive chef Ristorante 'Rossellinis'-Palazzo Avino a Ravello, 37 anni, spiega le 'radici' del suo lavoro in occasione dell'evento a Pozzuoli 'La Tribus incontra le Stelle-Cena a 8 mani'.

Nel locale gestito dagli chef Giuseppe Postiglione, 31 anni, Simone Frattini, 28 ed Enzo Marra, 31, Vanacore - stellato da 5 anni - sottolinea che il riconoscimento rappresenta "un valore aggiunto di responsabilità". "La 'stella' - dice - va a completare il percorso di anni e anni di lavoro. Il percorso comincia a 13 anni, nella mia Napoli, con gli eventi, poi le prime stagioni per l'Italia, poi il contatto e l'esperienza con chef importanti" Ma c'è differenza fra Ravello e Napoli? "Molte similitudini ,ma anche differenze essendo la Costiera Amalfitana un luogo dove si segnala un'utenza più internazionale".

E nell'evento da Tribus, Giovanni Vanacore si è 'esibito' con l'antipasto (Baccalà croccante arrosto con pastinaca, salsa di peperoni in agrodolce e puntarelle) e primo (Risotto selezioni carnaroli con cicale di mare e agrumi di Costiera). Lo chef Enzo Marra la realizzato l'"Aperitivo con le mani": Crackers, ricotta, tonno e cipolla marinata, Crocchetta di patate con crudo di palamita e caviale di soia, Cannolo di ricciola e mayo al lime, Spugna cozza e limone. Lo chef Simone Frattini ha elaborato il secondo: Pescato del giorno con salsa alla mugnaia, cicoria, croccante al finocchietto e acciughe. Infine, pre dessert (yogurt e liquirizia) e dessert (Babà con salsa di ananas arrosto, cannella e crema chantilly) creati da Giuseppe Postiglione (cantine in collaborazione Drengot, con Spumante Asprinio e Asprino Igt, e Fontana della selva con Sannio Dop Barbera).

Postiglione ha raccontato: "Siamo tre amici, tre soci, tre chef. Dopo un po' di anni in giro per l'Italia e per l'Europa abbiamo deciso di investire su noi stessi, di creare il nostro 'concept'" .E ha aggiunto: "Abbiamo idealizzato il nostro menu con l'antipasto di 'condivisione' che nasce sula scia della tradizione napoletana guardando ciò che di buono può nascere.

Ricordando la nonna che metteva tutti gli antipasti a tavola.

Con prodotti tutti fatti da noi, a cominciare dal pane, dalla focaccia, dai grissini, dalla pasta fresca, dalle panne dolci.

Ognuno di noi ha un compito: io mi dedico alla panificazione e ai dolci. E sto in sala con i clienti proprio per dare un valore a tutto ciò che si fa anche per realizzare un semplice pezzo di pane".

"Cerchiamo di dare un valore aggiunto ad una materia prima già buona come il pesce - ha spiegato lo chef Simone Frattini - per fare una cucina basata sui prodotti del territorio. Utilizziamo molti crudi come carpacci o pescati del giorno. E anche nel nostro antipasto cerchiamo di dare un gusto diverso" mentre lo chef Enzo Marra ha evidenziato: "I nostri segreti? Curiamo tutto noi, dal pane ai grissini ai dessert ma il valore aggiunto è l'amore e la passione che mettiamo tutti i giorni" (ANSA).