La Costiera lancia i "Sorrento Beer Cocktails"

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - L'hanno chiamato "Sorrento Beer Cocktails" e venerdì 24 febbraio alle 15,00 hanno dato appuntamento a tutti i barman della Campania amanti della birra presso la loro sede in via Casarlano 11 quando, verrà presentato un viaggio nel mondo dei cocktails con le birre artigianali dal nome evocativo della Penisola sorrentina. Così si potranno degustare l' Armida Spritz, il Syrentum John Collins, la Minerva Americano ma anche il Parthenope Black Velvet.

Occhio al bere miscelato e alla propria terra, del resto il loro è stato il primo birrificio artigianale da sempre contraddistinto per lo studio e la passione profusi nella produzione di birra artigianale con vocazione Territoriale.

"Le Birre Artigianali per le loro caratteristiche hanno una grande versatilità all'interno dello spettro delle bevande alcoliche" racconta uno dei soci Giuseppe Schisano "nel tempo ci siamo accorti che ovunque è richiesto l'utilizzo di una bevanda alcolica le nostre Birre Artigianali si sono sempre contraddistinte per l'alto valore aggiunto che apportano. Il grande equilibrio dei nostri prodotti, senza cadere in forti caratterizzazioni, ha permesso molteplici utilizzi: sono stati utilizzati come ingredienti nelle pietanze, come creme in pasticceria, come gelée sui formaggi, in gelateria e ovviamente in abbinamento su tantissimi piatti. Ci siamo avvalsi di queste professionalità e ci siamo appassionati nelle innumerevoli prove per trovare i cocktail più adatti, le giuste proporzioni tra gli ingredienti e le diluizioni" E chissà se per l'estate 2023 si diffonderanno questi cocktails sorrentini in tutti i luoghi di vacanza. E' inoltre possibile effettuare la visita guidata agli impianti. Per info e prenotazione 349 3129034. (ANSA).