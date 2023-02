A Quarto una giornata dedicata al vino

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Rientra nel programma degli eventi culturali del Comune di Quarto, nella rassegna "Un quarto di luna in un cielo di stelle", la giornata dedicata al vino svoltasi ieri , in piazza Santa Maria. Con stand enogastronomici per la degustazione dei prodotti tipici dei Campi Flegrei, "Un quarto di vino", ha messo in luce le tipicità del territorio e delle sue tradizioni, le sue particolarità enogastronomiche, le tipicità. Numerose le persone accorse in piazza Santa Maria Presente il primo cittadino di Quarto, Antonio Sabino, che ha commentato entusiasta la risposta della cittadina flegrea a questo evento culturale: "L'enogastronomia, la consapevolezza delle tradizioni, sono alla base della cultura di ogni paese e rispettarle, ergerle alla conoscenza di tanti anche a chi viene da fuori città, è il valore aggiunto che si sta acquisendo anno dopo anno".

"Sono orgoglioso di essere il sindaco di Quarto perché la città ha una grande mente, e non dimentica ciò a cui appartiene e ciò che tramanda di generazione in generazione. Questo è il paese più giovane d'Europa - ha detto - e i nostri ragazzi devono avere piena coscienza di chi sono e da dove vengono. Il Comune di Quarto, con il finanziamento di Città Metropolitana, ha voluto puntare proprio su questo: cultura, cultura, cultura perché solo conoscendo ciò che ci appartiene possiamo crescere, a qualsiasi età". (ANSA).