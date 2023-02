San Valentino: una cena a lume di candela "commestibile"

(ANSA) - MADDALONI (CE), 14 FEB - Una candela commestibile, realizzata impiegando il grasso che avvolge una pregiatissima carne giapponese, che viene recuperato utilizzando un prodotto di una filiera sostenibile. A proporla è un locale del Casertano che "abolisce" il suo giorno di chiusura settimanale e lo dedica alle coppie che vogliono trascorrere un giorno di passione speciale. Si chiama "Martedì Romantico" l'iniziativa di "De Matteo alla Brace" che, per l'occasione, si trasforma in una location particolarmente romantica, tra candele, rose rosse, luci soffuse ed una speciale candela commestibile che, una volta accesa, sciogliendosi rilascerà un gustoso olio da assaggiare sui crostini o come condimento sulle pietanze. Si tratta di un'esperienza esclusiva, la prima in Italia, che va oltre il giorno di San Valentino anche se - per pura coincidenza - il giorno degli innamorati cade proprio oggi. L'idea invece è quella di un appuntamento fisso settimanale. in cui si coniuga una forma di ristorazione anti spreco con quella sostenibile.

Un'esperienza esclusiva, ideata dalla "De Matteo alla Brace" a Maddaloni, e in particolare dai macellai bracisti Umberto e Daniele de Matteo: loro, di carne ne hanno mangiata, selezionata e lavorata perché sono figli e nipoti di macellai, una lunga e consolidata tradizione che nasce più di quarant'anni fa e che porta il nome di "Boutique delle Carni". I due intraprendenti fratelli, con un bisnonno allevatore bovino, hanno imparato sul campo i segreti del mestiere. Qualche anno fa, grazie ad un progetto imprenditoriale attivato con la misura Resto al Sud destinata ai giovani, hanno aperto la braceria che sta dando grandi soddisfazioni. In questo appuntamento settimanale, le coppie - precisa una nota sulle pagine social del locale - "potranno vivere un momento indimenticabile in un ambiente studiato appositamente per vivere momenti romantici". I fratelli De Matteo non sono nuovi nel lanciare iniziative del genere, ma si sono resi protagonisti in tempo di pandemia anche di azioni solidali. Per esempio, preparare un piatto caldo ogni giorno per aiutare persone in difficoltà da poter offrire a chi ne ha bisogno. Una scelta di cuore che hanno deciso di fare, pur in quel momento di difficoltà per i ristoratori. (ANSA).