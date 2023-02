Uno 'spazio creativo' per coniugare tradizione e nuove tendenze

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - Uno "spazio creativo" per osare e raccontare la sua Napoli, la sua 'innovazione' della tradizione di famiglia e mettendo in campo una squadra in prevalenza composta da giovani che si misureranno sul terreno della ristorazione. E' partita così la nuova sfida di Giuseppe Scicchitano, 32 anni, figlio di Nunzio e di Assunta Pacifico (fondatrice del ristorante ''A figlia d''o Marenaro'), con il suo 'Innovative' che ha rifatto il look al primo piano dello storico stabile di via Foria.

"Essendo un figlio d'arte devo lavorare al doppio per dimostrare quello che valgo - ha detto incontrando i giornalisti - partire già con un nome 'alto' è complicato, è una bella responsabilità, ma qui tutto il gruppo ha voglia di fare. E ci proviamo giorno per giorno perché c'è sempre da migliorare: occorre costanza sul lavoro". "C'è una Napoli positiva, che vuole andare avanti con tanti giovani come il bartender e mixologist Rocco De Angelis, di 25 anni, col quale ho instaurato una bella collaborazione, uno dei più bravi barman che abbiamo in Campania". "Spero di contribuire a valorizzare questa professione" ha aggiunto, dal canto suo, De Angelis.

Dopo quasi tre anni, dunque, Giuseppe Scicchitano ha deciso di "buttare a terra tutto", ristrutturare e ripartire. Ora, interpretando meglio se stesso, le nuove istanze e tendenze, rivoluzionando tutto ciò che si è visto da lui fin oggi, è pronto a salpare per un nuovo viaggio con un nuovo menù e diverse novità. Il locale, restaurato da Duoo - Architecture & Design, è arricchito da nuovi ambienti, è stato evidenziato nell'incontro, "come la terrazza con un grande acquario e i tavoli siglati dalla casa di moda italiana Dsquared; la sala Laurent-Perrier, realizzata in partnership con la maison francese, dove è stato realizzato un tavolo particolare per accompagnare una sala intima; diverse opere d'arte che raccontano la maestria di Napoli con gli artisti de Le Voci di Dentro, in particolare con le fotografie scattate sott'acqua del fotografo Pasquale Vassallo". Cinquanta posti (più i 16 della terrazza e gli 8 della sala Laurent-Perrier ), 15 dipendenti, 'Innovative' offrirà una base tradizionale ma presentata in chiave moderna con elementi internazionali. In programma la realizzazione di eventi nella logica di offrire un momento anche di riflessione culturale e artistica. (ANSA).