Buona ristorazione? Sì,ma innanzitutto rispetto per i dipendenti

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - "Nel mio locale si rispettano i turni di lavoro, i dipendenti hanno diritto a vivere degnamente la loro vita; al cliente che viene dopo le 14-14.15 o dopo le 23 diciamo, con garbo ma con chiarezza, che non è possibile mangiare perché saremmo costretti a sottoporre il personale a uno stress eccessivo". Non usa giri di parole Antonio De Stasio, 40 anni, titolare de 'La Spelunca' nel centro storico di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), spiegando la sua 'filosofia' di vita e di lavoro.

Fra pochi giorni festeggerà i 15 anni di attività: da pizzeria il locale è diventato osteria-braceria (con la consulenza del griller Venerando Valastro) e ora ha rinnovato il menù, ma su un punto - dice - non cambia idea: "Nel mio locale cerco di far rispettare le regole innanzitutto a tutela dei dipendenti. In Campania e soprattutto nel Napoletano c'è l'abitudine di andare tardi a pranzo o a cena e in questo modo si costringe il personale a fare orari massacranti andando molto oltre l'orario di lavoro e questa è una cosa che non mi è mai piaciuta. Eccezionalmente ci può essere un po' di ritardo, un quarto d'ora, ma che poi diventi un'abitudine col cliente che viene a cena alle 23.30-23.45 e col personale che va a casa all'una, alle due di notte...No, nel mio locale questo non esiste. Finito l'orario di lavoro tutti dobbiamo andare a casa, dalle nostre famiglie". E ricorda che il locale è chiuso il lunedì' mattina, la domenica sera e il martedì per l'intera giornata.

Titolare dell'esercizio insieme con la moglie, Michela Tafuri, 16 dipendenti, anche attività di B&B, Antonio De Stasio punta sulla cucina classica napoletana ma seguendo la logica delle 'contaminazioni': "Tradizione ma anche innovazione guardando alla cucina internazionale con carni provenienti da ogni parte del mondo" sottolinea incontrando i giornalisti. Solo 6 tipi di pizze "a ruoto" fra cui la 'Cafoncella' (pomodorini gialli e rossi, olive di Gaeta, acciughe di Cetara, capperi di Salina, origano di montagna, aglio paesano, olio extravergine di oliva aromatizzato all'aglio). Con 300 etichette di vini rossi, una trentina di bianchi, 25-30 di bollicine si completa l'offerta.

Restano, dunque, centrali i classici della tradizione napoletana rivisitati in chiave moderna che ora vengono proposti anche in versioni fusion come nel caso del Bao con pulled di braciola al ragù o del Taco napulegno con friarielli e slice di maiale. A tavola servita anche la pasta mista di Gragnano con patate, provola e tartufo. Ma fiore all'occhiello della proposta di De Stasio è la selezione delle carni di qualità provenienti da tutto il mondo che vengono cotte sulla brace a vista. Grande attenzione anche ai formaggi e ai salumi. Nel corso della presentazione del nuovo menù c'è stata la degustazione di carni: Lombata portoghese e galiziana di razza cachena, Tomahawk premium Black Angus USA Rocky Mountain, Angus irlandese allevato in Spagna Miguel Vergara.

"Cucina delle nostre nonne? Certo, ma andiamo a svecchiarla con abbinamenti un po' più moderni. Insomma, siamo in piena evoluzione, alla ricerca di nuovi stimoli senza tralasciare la nostra terra" afferma. "Siamo a venti metri dal Mitreo, a 250 dall'Anfiteatro: per noi il territorio significa anche questo, patrimonio culturale da conoscere" conclude Antonio De Stasio.

(ANSA).