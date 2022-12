'Matrimonio' a Napoli fra vini friulani e piatti mediterranei

(ANSA) - NAPOLI, 04 DIC - E' stato uno dei protagonisti della diciottesima edizione di Anteprima Vitignoitalia, anticipazione della manifestazione che si terrà a maggio. Stiamo parlando del Consorzio Friuli Doc che a Napoli ha presentato una selezione di etichette, puntando su alcuni dei vitigni che caratterizzano la produzione di una delle regioni più vocate alla viticoltura.

Ribolla Gialla, sia nella versione 'ferma' che in quella spumantizzata. Friulano e Sauvignon, per quanto concerne i bianchi, e diverse espressioni del Refosco dal Peduncolo Rosso sul versante 'rossista'. Un parterre che ha incontrato i favori del pubblico degli appassionati e l'attenzione degli addetti ai lavori che hanno affollato le sale dell'Excelsior per quello che è diventato un appuntamento importante per i winelover del capoluogo campano.

Un mercato, quello napoletano, di interesse per una realtà, come quella friulana, che punta a un pubblico attento alla qualità e alle unicità delle proposte enoiche e che vede in VitignoItalia il palcoscenico ideale per raccontare le proprie eccellenze.

La tappa napoletana del Consorzio ha avuto una appendice con una cena, riservata a operatori e stampa internazionale, che ha avuto luogo a 'L'Ebbrezza di Noè': Lo storico locale di Via Vetriera condotto da Luca Di Leva, è stato, infatti, teatro di un incontro tra le etichette friulane e alcune piatti dalla connotazione mediterranea. E così il Crudo di Gamberi, Ricotta al Limone e Pane al Wasabi si è accompagnato a uno spumante a base Ribolla Gialla. E' stato poi il turno di un Carpaccio di Tonno Rosso, Maionese all'Arancia e Insalatina di Scarola Riccia che ha duettato con un Friulano. Ai sapori e ai profumi di un Sauvignon è toccato il compito di confrontarsi con un Risotto Aglio, Peperoncino e Colatura di Alici. La chiusura ha visto la fusione tra il Refosco e un Filetto di Maialino Nero, Blu di Bufala, Rapa Rossa e Cavolo Nero. (ANSA).