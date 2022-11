Guida Michelin, arriva una Stella Verde a Ischia

(ANSA) - ISCHIA, 08 NOV - Arriva un'altra stella Michelin per la ristorazione ischitana: oggi pomeriggio nel corso della Star Revelation della Guida 2023 è stata infatti annunciata l'assegnazione della Stella Verde al Mirto, ristorante del Botania Relais, albergo di Forio.

Il Mirto è stato premiato col riconoscimento che va ai ristoranti all'avanguardia nel campo della sostenibilità, che lavorano con produttori e fornitori selezionati per evitare sprechi e ridurre o azzerare la plastica e gli altri materiali non riciclabili dalla loro filiera, preoccupandosi così di diminuire l'impatto ambientale della propria attività.

Al Mirto, aperto da due anni, la proposta culinaria è vegetariana e vegana con grande attenzione per le materie prime a chilometro zero, con tutte le verdure e gli ortaggi che provengono dall'orto biologico dell'hotel curato dal giovane chef Tommaso Luongo, 31 enne: "Siamo felicissimi per questa stella che arriva inaspettata e premia una novità assoluta per Ischia; quella vegetariana è difficile come proposta in un luogo così ricco dal punto di visto gastronomico ma pure così tradizionale ed è perciò un orgoglio per tutti noi ricevere questo riconoscimento per il quale ringrazio tutto il mio staff e lo dedico alla mia famiglia".

Confermata inoltre le due stelle a Danì Maison e la stella all'Indaco, i ristoranti ischitani già stellati. (ANSA).