(ANSA) - NAPOLI, 08 NOV - Sta ottenendo un grande successo il "Campania Divina" al World Tourism Market di Londra. Vasto il programma proposto dall'assessorato al turismo della Regione Campania. I Bizantini, Alessandro Magno e Picasso al Mann; gli artisti spagnoli a Napoli nel primo Cinquecento a Capodimonte, Jimmie Durham al Madre ecco i temi del calendario delle mostre 2023.

La Regione Campania con il suo ampio ventaglio di proposte culturali che si dispiegano fra importanti mostre di caratura internazionale, musei fra i più visitati al mondo e siti archeologici ricchi di tesori unici, è stata protagonista al World Tourism Market di Londra, la più importante vetrina internazionale del settore turistico.

Rosanna Romano, direttore generale Politiche per il Turismo e la Cultura, intervenendo ad un evento dedicato agli operatori del settore ha presentato il ricco calendario di mostre in programma in Campania nel 2023 sostenute e promosse dalla Regione Campania.

"Un'offerta di grande qualità - ha sottolineato - progettata e proposta per rendere fruibile il vasto patrimonio artistico campano e offrire ai cittadini campani e ai turisti e viaggiatori nazionali ed internazionali, occasioni di scoperta e crescita culturale di pregio".

Al Museo Archeologico di Napoli in programma tre grandi eventi "I Bizantini. Alba e tramonto di un Impero","Alessandro Magno e l'Oriente" e "Picasso al MANN"; a Capodimonte saranno allestite "La scoperta del Rinascimento. Artisti spagnoli a Napoli nel primo Cinquecento" e "Ansel Kiefer. Lo spirito del tempo" mentre al Museo Madre in collaborazione con la Fondazione Morra Greco si potrà ammirare "Jimmie Durham Humanity is not a completed project" e le sale di Palazzo Reale ospiteranno "Caravaggio e i Caravaggeschi"; e altri importanti allestimenti artistici saranno fruibili in diversi musei campani.

"I dati sui flussi turistici in Campania ci fanno guardare al futuro con ottimismo - ha commentato, intervenendo da remoto l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci - ci fanno sperare di poter capitalizzare i risultati conseguiti come un laboratorio nel quale elaborare nuove strategie di integrazione dell'offerta turistica regionale, che si caratterizza per il suo pluralismo. I nostri "turismi" travalicano le destinazioni classiche e famose, generando una serie di possibilità alternative declinate come itinerari territoriali, riguardanti soprattutto le aree interne, finanziati per raccontare una storia composita dal punto di vista culturale, enogastronomico e naturalistico" "Il fine da raggiungere - ha concluso l'assessore - è quello di una effettiva coesione economica e sociale. Il grande impatto "visivo" delle bellezze campane è accresciuto da produzioni cinematografiche e televisive ispirate dalla grande letteratura campana. Particolare attenzione riserviamo al turismo del saper fare legato alle tradizioni artigianali, da quelle presepiali alle lavorazioni del corallo, dalle ceramiche alla sartoria".

Agli eventi del WTM londinese ha contribuito la partnership con Federalberghi Penisola Sorrentina, rappresentata dal presidente Costanzo Iaccarino che oltre a presentare "Mi illumino d'Inverno" il programma di manifestazioni natalizie a cura del Comune di Sorrento, ha tratto un bilancio: "Questa vetrina internazionale è particolarmente importante per il turismo della Penisola Sorrentina, territorio da sempre accogliente con gli ospiti internazionali che la scorsa estate sono arrivati da noi da ben 100 paesi diversi". Presente per l'occasione il presidente della Federalberghi della regione Campania, Costanzo Iaccarino.

"Grande successo qui - ha concluso con soddisfazione - per il cooking show dove i nostri chef Pasquale di Meglio e Pasquale Viola, introdotti da Maria Elena Rossi, direttore marketing di Enit, hanno deliziato i palati dei presenti illustrando e preparando in diretta due piatti tipici della nostra tradizione enogastronomica, la classica frittata di spaghetti e la pasta e patate in versione contemporanea rifinita con astice e zeste di limone".

L'area espositiva della Regione Campania organizzato su 150 mq ha ospitato 40 operatori turistici tra privati ed istituzionali.

