Alla riscoperta della 'Torzella riccia' nella cucina napoletana

(ANSA) - NAPOLI, 01 NOV - È stata la "torzella riccia napoletana", uno dei più antichi tipi di cavolo del bacino del Mediterraneo giunti all'ombra del Vesuvio per la gioia degli antichi "Mangiafoglia", la protagonista del nuovo incontro culinario firmato "Ieri, Oggi, Domani". Con il titolo "La torzella riccia nella cucina napoletana", l'evento svoltosi nella trattoria-pizzeria di Via Nazionale a Napoli, guidata dal patron Pasquale Casillo, ha visto salire in cattedra la vellutata pietanza (il cui viaggio verso Napoli iniziò 4mila anni fa) grazie ai piatti creati per l'occasione dallo chef di casa Antonio Castellano e dal maestro pizzaiolo Gaetano Quintano. Un'opportunità fatta di antichi sapori e millenarie tradizioni che è pure coincisa con il sesto compleanno del nuovo corso del locale e con il suo ingresso con "2 gamberi" nella Guida dei Ristoranti d'Italia 2023 del Gambero Rosso.

Con queste premesse, a sfilare in passerella per la soddisfazione degli ospiti, tra cui il direttore generale dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone, lo chef "Stella Michelin", Peppe Guida e l'attrice Lucia Cassini, sono stati piatti come la "pizza con torzelle ripassate", i "crostini con soffritto e torzelle", la "zuppetta di patate, torzelle e uova", la "calamarata con alici di Cetara, torzelle, Carmasciano, pomodoro candito e finocchietto', il "rotolo di locena di maiale ripieno di torzelle" e, infine, la "mela cotta farcita con crema pasticcera e cannella".

Specialità che hanno riscontrato durante l'incontro (presenti i responsabili di sala, tra i quali, Giovanni Casillo e la direttrice Emanuela Coppola) l'apprezzamento dei presenti, realizzate grazie alla "torzella riccia napoletana" (presidio Slow Food) dell'Azienda Agricola Luigi Turboli di Brusciano.

Consensi anche per l'abbinamento con la limited edition "Giuseppe Tizzano" premio miglior vino rosso d'Italia "The WineHunter Award" dell'omonima cantina di Somma Vesuviana.

