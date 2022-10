Pizza: al via a Napoli i "Mercoledì dell'Olio"

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Dal 19 ottobre prendono il via i Mercoledì dell'Olio, quattro appuntamenti in pizzeria organizzati dall'APROL Campania, l'Organizzazione dei Produttori Olivicoli della regione, per avvicinare i consumatori all'affascinante mondo degli oli extravergini di oliva. A guidare gli ospiti in questo viaggio sarà Maria Luisa Ambrosino, capo panel di grande esperienza. Gli incontri saranno coordinati da Laura Gambacorta, giornalista enogastronomica e assaggiatrice di olio.

Tema dei Mercoledì dell'Olio sarà "Quale olio sulla pizza?". Al termine di ogni appuntamento, infatti, dopo aver appreso la tecnica di assaggio, si proverà anche l'abbinamento degli oli sulla pizza.

Si inizia mercoledì 19 ottobre alla pizzeria Antonio & Antonio sul lungomare di Napoli per poi spostarsi mercoledì 26 ottobre a Caiazzo, in provincia di Caserta, da Pepe in Grani. Si ritorna a Napoli il 9 novembre all'Antica pizzeria Brandi a Chiaia per terminare il 16 novembre alla pizzeria Ciro Pellone di Fuorigrotta. (ANSA).