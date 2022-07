Bufala Fest: organizzatori, obiettivo promozione intera filiera

(ANSA) - NAPOLI, 18 LUG - La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Gli organizzatori tracciano il bilancio di "Bufala Fest - non solo mozzarella" che per nove giorni ha visto affollarsi il Lungomare Caracciolo di Napoli, una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.

"Bufala Fest - spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione - nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto.

Valutiamo ciò come un successo - chiosa Rea - proprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità".

Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti, con ospiti come Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Francesco Cicchella.

"Abbiamo offerto - spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell'evento - una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità". (ANSA).