Bufala fest, domenica i premi per le migliori ricette

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Bufala Fest - non solo mozzarella proporrà un week end di gusto, di spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una settimana vissuta tra piatti unici a base di prodotti della filiera bufalina, show cooking di grandi chef, musica e comicità d'autore e tanti argomenti interessanti emersi durante i talk tematici del Giardino delle Idee.

Si sono svolte le gare del contest "I Sapori della Filiera" per le categorie "Chef Cucina" e "Chef Grillardin o Pub", decretando i finalisti che, con le loro ricette a base dei prodotti della filiera bufalina, si contenderanno lo scettro di migliore domenica 17 luglio. In base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, questi sono i finalisti delle tre categorie: pasticceria, Giorgio Maiorano e Raffaele Cristiano; chef cucina, Cecilia Magnante e Pasquale Lavoro; chef griallardin o Pub: Michael Pieris e Pasquale Luigi D'Ambrosio.

Oggi sono in programma le gare del contest riservato ai pizzaioli.

Il cartellone degli spettacoli gratuiti di Bufala Fest prevede un fine settimana tutto da vivere. La serata di domani sarà all'insegna della musica rap e sul palco del Bufala Village si alterneranno artisti del calibro di: Nto', Francesco Da Vinci, Moreno, Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air.

Domenica, invece, musica e cabaret d'autore allieteranno il gran finale di Bufala Fest e sul palco saliranno prima il gruppo The Super 4 e la cantante Anna Capasso. Poi, la scena sarà tutta per il performer partenopeo Francesco Cicchella. (ANSA).