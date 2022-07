Al 'Bufala fest' presentati tre progetti green

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Prosegue con un occhio rivolto al green e alla sostenibilità la sesta edizione di "Bufala Fest - Non solo mozzarella", la kermesse enogastronomica che fino al 17 luglio, sul lungomare Caracciolo di Napoli, offrirà al pubblico stand di food che proporranno ricette realizzate con prodotti della filiera bufalina. Ma l'offerta di Bufala Fest non è solo food, ma anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

In questi giorni, l'evento si sta configurando come un vero e proprio laboratorio di idee e progetti legati al filo rosso della sostenibilità e grazie alla partnership con l'associazione culturale "Il Giardino delle Idee", la kermesse sta promuovendo e valorizzando l'intera filiera bufalina. Ieri sono stati presentati i progetti green di tre eccellenze imprenditoriali italiane del mondo food: "Il Bosco del Molino" di Agugiaro&Figna Molini che ha presentato il "Bosco del Molino", ideato in collaborazione con il CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali).Quindi la Carbon Neutrality e il più grande magazzino automatizzato al mondo di Brazzale SpA, la più antica azienda familiare italiana del settore lattiero caseario, originaria dell'Altopiano di Asiago; e infine "Il Forno del Futuro di F.lli La Bufala che ha dimostrato come la tutela per l'ambiente sia il pilastro della nuova progettualità del Gruppo, presentando il "Forno del Futuro" che si concretizza nell'utilizzo di un forno altamente innovativo che consente di abbattere del 60% l'utilizzo della legna per la cottura.

Domani, mercoledì 13 luglio, dalle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un talk, organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, sul tema "Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0", nel corso del quale interverranno: Pier Maria Saccani, Direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campania Dop; Domenico Giordano, Social Media Analyst ed editorialista de Il Mattino e Formiche.net; Alphyx, Youtuber e testimonial dei Millennials.

Nell'Arena del Gusto installata alla Rotonda Diaz proseguiranno gli show cooking dei grandi chef e il contest "I Sapori della Filiera".

Inoltre, domani dalle ore 21:30, sul Palco del Bufala Village si esibirà la cantautrice Dolcenera con uno spettacolo gratuito per i visitatori di Bufala Fest. (ANSA).