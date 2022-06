Vino: Feudi di San Gregorio diventa B Corp

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Feudi di San Gregorio, azienda vitivinicola dell'Avellinese, conferma il proprio percorso verso un modello di business sostenibile, ottenendo la certificazione B Corp che misura e premia le imprese sulla base delle loro performance sociali e ambientali, di trasparenza e responsabilità, e che si impegnano a generare un impatto positivo verso i dipendenti, la comunità di riferimento e l'ambiente. Gli standard B Corp, che consentono una misurazione continua e concreta della performance aziendale sui diversi assi del programma di sostenibilità, sono oggi - informa una nota - i più diffusi ma anche i più rigorosi al mondo: su oltre 200.000 aziende ad oggi misurate, solo il 3% ha soddisfatto i requisiti di eccellenza stabiliti da B-Lab, ente internazionale che conferisce la certificazione. In Italia, le aziende B Corp sono circa 150. "Il raggiungimento della certificazione B Corp - commenta Antonio Capaldo, presidente di Feudi di San Gregorio, in Località Cerza Grossa a Sorbo Serpico (AV) - rappresenta un grande incoraggiamento per continuare a lavorare in diverse direzioni nel rispetto dei nostri fornitori e dei nostri clienti, del nostro lavoro quotidiano e degli obiettivi economici e sociali dell'azienda". "È anche - aggiunge Capaldo - il riconoscimento del nostro impegno per un'azione sostenibile, in termini ambientali, sociali ed economici, cercando di preservare la bellezza del nostro territorio e l'integrità della nostra comunità al fine di lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato". (ANSA).