Cinema: torna l'Afragola Film Festival

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - Fervono i preparativi per la seconda edizione dell'Afragola Film Festival: "Al di là della visione - Film Festival di Architettura e Design di Afragola" che si svolgerà presso Cinema Gelsomino di Afragola il 24 - 25 - 26 novembre prossimi con il patrocinio del Comune di Afragola.

Coordinatori del progetto "Al di là della visione - Film Festival", Gianluigi Osteri manager Gabbianella Club Events, Sebastiano Paciello, direttore organizzativo e con la partecipazione di Valerio Caprara in qualità di Direttore Artistico.

Organizzatori del progetto: Claudia Fiorentino, Riccardo Marchese e Salvatore De Chiara.

"Grazie al successo ottenuto dalla prima edizione, anche questa seconda edizione di "Al di là della visione - Film Festival di Architettura e Design di Afragola" nasce dalle attuali riflessioni, a livello internazionale, sulla periferia come centro e dall'esigenza - è scritto in un comunicato - di creare occasioni di confronto creativo nelle periferie con la prospettiva di innescare un volano di interessi e collaborazioni per la rigenerazione urbana e sociale nei contesti insediativi disagiati. Afragola si configura come sedi appropriate per lo svolgimento del Festival in quanto riunisce realtà urbanistiche ed architettoniche molto eterogenee e conflittuali che derivano dalla trasformazione ed estesa conurbazione delle periferie nuove e possibili grazie alla partecipazione di professionisti e artisti accreditati in Italia e all'estero".

"Al di là della visione" prevede un concorso per opere audiovisive diviso nelle seguenti cinque categorie: Fiction Lungometraggi: opere di finzione della durata minima di 50' Fiction Cortometraggi: opere di finzione della durata massima di 20' Documentari Lungometraggi: opere di documentario della durata minima di 50' Documentari Cortometraggi: opere di documentario della durata massima di 20' Animazione: lungometraggi e cortometraggi in animazione di qualsiasi durata Inoltre prevede tavole rotonde, workshop, eventi dedicati ai temi di architettura e urbanistica in collaborazione con il DIARC, l' Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Napoli e della Campania, Università Orientale di Napoli UNIOR ed Università Suor Orsola Benincasa.

Sono aperte le candidature fino al 30 maggio prossimo, (ANSA).