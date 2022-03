La pizza più apprezzata negli Usa? E' la vera napoletana

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - La pizza più apprezzata negli Stati Uniti è la vera napoletana. E' quanto emerge da uno studio che l'Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) ha commissionato all'Istituto americano di neuroscienze. Lo studio è stato presentato a Las Vegas nell'ambito di 'Pizza Expo' in occasione di un meeting promosso dall'Associazione.

L'analisi, condotta utilizzando i concetti del neuromarketing, disciplina emergente basata sull'applicazione al marketing delle conoscenze e delle pratiche neuroscientifiche, evidenzia che la pizza napoletana batte le pizze american style per qualità, tradizione, sapore e 'stravince' nella percezione legata all'ambito salutistico. Un risultato - sottolineano dall'AVPN - ''importante'' perché ottenuto in un Paese che vanta con la pizza un rapporto molto stretto al punto di poter contare su numerose varianti: New York Style, Chicago Style, Detroit Style, California Style e molte altre ancora. Lo studio inoltre evidenzia ''la crescita esponenziale'' del 52 per cento di gradimento sulla East Coast e l'endorsement costituito dal marchio Vera Pizza Napoletana, ''vero e proprio driver di scelta'' nelle intenzioni di acquisto del consumatore americano.

'E' una bella soddisfazione per chi, come noi, da anni promuove e divulga la Verace in ogni angolo del mondo - spiega Antonio Pace, presidente AVPN - e che giunge in un momento terribile come quello che stiamo vivendo, un periodo in cui più di sempre, è fondamentale aprire le frontiere e cercare di vivere esperienze comuni. E che non a caso vede AVPN impegnata, proprio nel mese di marzo, in una serie di importanti appuntamenti".

Durante il Pizza Expo si svolgerà anche una competizione tra pizzaioli e il vincitore della categoria Pizza Napoletana potrà partecipare direttamente alle Olimpiadi della Pizza che si disputeranno a Napoli dal 3 al 6 luglio. In occasione di Pizza Expo, inoltre, l'Associazione ha annunciato l'apertura della seconda scuola di Verace che avrà sede ad Atlanta e che andrà ad affiancare quella ormai storica di Los Angeles. L'Associazione sarà il 30 e 31 marzo a Parigi per 'il Parizza', la più importante fiera europea dedicata alla pizza. Una sede prestigiosa che sarà teatro dell'accordo tra AVPN e 5 scuole transalpine che si vedranno riconosciuto l'accreditamento all'Associazione della vera pizza napoletana. (ANSA).