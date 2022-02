Corso di wine business brinda alla sua decima edizione

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - Il Corso di perfezionamento universitario e aggiornamento culturale in "Wine Business", organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Salerno, arriva alla decima edizione, che conferma la modalità digitale già sperimentata nel 2021. A partire dal 18 marzo (iscrizioni entro il 20 febbraio), il Corso, con la direzione scientifica del prof. Giuseppe Festa, "che ha dato vita - sottolinea una nota - alla più grande Professional Learning Community sul Wine Business in Italia, ritorna anche quest'anno in chiave smart con tanto di Wine Business Box che renderà possibile i laboratori di degustazione a distanza, in modalità 'smart tasting'".

La "scatola del vino", si evidenzia ancora, "sarà recapita agli allievi per degustare da casa, dall'ufficio o altrove, in tutta comodità e sicurezza, i campioni oggetto di studio, insieme con i propri colleghi di Corso, durante le lezioni online. Durante il percorso didattico si affronteranno gli argomenti più importanti e stimolanti dell'economia del vino, come l'introduzione all'enologia e l'enografia, assieme a dettagliate conoscenze di Wine Marketing, comunicazione ed enoturismo; non mancheranno approfondimenti sulle valutazioni di sostenibilità, tema caldo del momento e studi economici in materia di valutazione degli investimenti nel comparto vitivinicolo, analisi economico/finanziaria del sistema vitivinicolo italiano e internazionale, strategie di crescita e sviluppo nei mercati del vino. Inoltre, i Case Study aziendali, con interventi da parte dei principali stakeholder del mondo del vino nazionale e internazionale, assieme alle degustazioni tecniche in modalità smart. renderanno ancora più coinvolgente il Corso che renderà i discenti dei veri "esperti del Wine Business"" affermano gli organizzatori.

Le modalità del corso. 100 ore di lezione tra streaming online e studio off-line, con docenti universitari, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori/manager/professionisti del comparto vitivinicolo regionale, nazionale e internazionale; due incontri settimanali a distanza (giovedì e venerdì, dalle 17 alle 20); aula virtuale sulla piattaforma Microsoft Teams (con base all'Università degli Studi di Salerno); un laboratorio di degustazione (con base a Milano e in giro per l'Italia) in collaborazione con Divinea.Com, leader in Italia per l'organizzazione degli "smart tasting", con la partecipazione di aziende vitivinicole da tutta Italia e con la collaborazione istituzionale di tutti i Consorzi di Tutela della Campania; 50 ore di didattica con focus sull'enoturismo e altre 50 centrate sull'internazionalizzazione dell'impresa vitivinicola; 20 Case Study delle aziende vitivinicole collegate online e attestato finale dell'Università degli Studi di Salerno per laureati (titolo di Corso di Perfezionamento Universitario) e per diplomati (titolo di Corso di Aggiornamento Culturale). (ANSA).